Fortaleza tem aproveitamento de 33% com David Luiz em campo

O início de David Luiz no Fortaleza não tem sido como esperado. Pelo menos nos resultados do time com o zagueiro em ação. Os números comprovam isso. Até aqui, o Tricolor tem aproveitamento de 33,3% com o experiente jogador em campo.

O zagueiro participou de 7 jogos até aqui, sendo 5 como titular e 2 saindo do banco de reservas. O desempenho é de 4 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Nessas partidas, foram 9 gol sofridos - média de 1,2 por partida.

Do total de 21 pontos disputados, o Fortaleza conquistou 7.

O único triunfo com David Luiz de titular foi no 4 a 0 contra o Ferroviário (que atuou com os reservas), em jogo pela Copa do Nordeste. A outra vitória foi por 2 a 0 contra o Fluminense, na estreia do Brasileirão, quando ele entrou no lugar de Tinga, aos 17 minutos do 2º tempo - na ocasião, o placar já estava construído.

Depois do empate com o Mirassol, com gol sofrido aos 47 minutos do 2º tempo, o Tricolor volta a campo na próxima quinta-feira (10), para enfrentar o Colo-Colo, pela Libertadores, às 21 horas (horário de Brasília).