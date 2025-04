Mirassol x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Focado em conquistar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o Fortaleza viaja até São Paulo para enfrentar o Mirassol, na 2ª rodada da competição. Será a estreia do Tricolor como visitante e quer esquecer as oscilações que ainda vive na temporada. A partida será às 18h30, no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

O Mirassol perdeu na estreia da Série A, jogando no Mineirão, em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro por 2 a 1. A equipe tem a primeira oportunidade diante do torcedor, cravando um momento histórico para o clube, que é estreante a elite do futebol nacional e, por isso, quer vencer em casa. Apesar da derrota na primeira rodada, o desempenho foi positivo, no qual a equipe paulista perdeu um pênalti cobrado pelo lateral Reinaldo e tentou buscar o empate fora de casa. É a primeira vez que o Leão disputa a elite do futebol nacional.

Já o Fortaleza venceu o primeiro jogo por 2 a 0 contra o Fluminense, com gols de Lucero e Tinga. Em compensação, perdeu para o Racing por 3 a 0, na Libertadores. O objetivo é conquistar mais três pontos e ter um desempenho positivo fora de casa. Em 2024, o Tricolor disputou 19 jogos. O desempenho foi de cinco vitórias, seis empates e oito derrotas. Na semana, o Leão terá dois confrontos fora de casa, sendo um pelo Brasileirão e o segundo pela Libertadores, contra o Colo-Colo (CHI).

COMO CHEGA O MIRASSOL

O técnico Rafael Guanaes terá cinco desfalques certos para a partida. Os atletas estão na lista do departamento médico do clube, que são: o atacante Negueba, o meia Matheus Bianqui, os volantes Roni e Zé Vitor e o zagueiro David Braz.

Apesar dos desfalques, há também os retornos de cinco jogadores importantes para o elenco: os atacantes Léo Gamalho, Cristian e Rafa Silva, o meia Gabriel e o zagueiro Luiz Otávio. Os atletas que podem estar entre os titulares são Gabriel e Luiz Otávio, entrando nas vagas de Jemmes e Chico Kim. Rafael Guanaes pode optar também por colocar Edson Carioca no lugar de Maceió, após boa atuação no segundo tempo contra o Cruzeiro.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Leão do Pici viajou na tarde desse sábado (5) para Mirassol em voo fretado que pousou em São José do Rio Preto. Pensando nos dois duelos fora de casa, Juan Pablo Vojvoda relacionou 26 atletas. A expectativa é que haja mudanças na escalação, já que no último jogo o treinador argentino optou por repetir a escalação vencedora no Brasileirão, o que não teve o mesmo resultado na Liberta.

Entre os 26 jogadores que viajaram, as ausências notadas foram dos atletas entregues ao departamento médico: lateral-direito Tinga, com um edema muscular na panturrilha esquerda; o zagueiro Brítez, com uma entorse no tornozelo esquerdo e o atacante Breno Lopes, com uma fratura no antebraço direito. O destaque para o meia Pochettino, que não foi relacionado para viajar com o grupo, mesmo relacionado em quinze dos 18 jogos disputados pelo Fortaleza até aqui. Confira a lista de quem viajou:

Goleiros: João Ricardo, Brenno e Magrão;

Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Pacheco, Mancuso;

Zagueiros: Titi, Gustavo Mancha, David Luiz, Gastón Ávila, Kuscevic;

Volantes: Bruninho, Lucas Sasha, Rossetto, Zé Welison;

Meias: Lucca Prior, Martínez, Calebe, Pol Fernández, Yago Pikachu;

Atacantes: Moisés, Lucero, Kervin, Marinho, Deyverson, Allanzinho.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Martinez, Lucas Sasha; Marinho, Deyverson e Moisés.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Edson Carioca, Clayson e Iury Castilho.

Técnico: Rafael Guanaes.

MIRASSOL X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada do Brasileirão

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião

Data: 6/4/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Quarto Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)

AVAR2: Anderson da Silveira Farias (RS)