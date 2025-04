Cearenses estreiam na Série D neste final de semana; veja partidas e horários

A Série D do Brasileirão 2025, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, terá início neste final de semana. Ao todo, 64 equipes participam da competição nacional, sendo quatro delas representantes do futebol cearense: Horizonte, Maracanã, Ferroviário e Iguatu.

Maracanã e Iguatu estão juntos no grupo A2, ao lado de Altos, Imperatriz, Maranhão, Parnahyba, Sampaio Corrêa e Tocantinópolis. Ferroviário e Horizonte estão juntos no grupo A3, ao lado de América-RN, Central, Santa Cruz, Santa Cruz de Natal, Sousa e Treze.

ESTREIA DO MARACANÃ

O Maracanã estreia contra o Tocantinópolis, jogando longe dos seus domínios, fora de casa, no estádio Ribeirão, no Tocantins. A partida entre as duas equipes do grupo A2 está marcada para este sábado (19), às 16h (horário de Brasília).

ESTREIA DO IGUATU

Já o Iguatu fará sua estreia em casa, diante do seu torcedor, jogando no estádio Morenão, em Iguatu (CE). O adversário será o Sampaio Corrêa, equipe tradicional do futebol maranhense. A bola rola neste sábado (19), às 17h (horário de Brasília).

ESTREIA DO HORIZONTE

O Horizonte é outro representante cearense que terá a oportunidade de fazer sua estreia como mandante. A equipe enfrenta o América-RN, uma das forças da Série D, no estádio Domingão, em Horizonte (CE). O jogo será no sábado (19), às 16h30 (horário de Brasília).

ESTREIA DO FERROVIÁRIO

Por fim, o Ferroviário fará sua estreia apenas no domingo (20), às 16h (horário de Brasília), e fora de casa. A equipe viaja para enfrentar o Central, no estádio Lacerdão. Este será o último jogo da primeira rodada do grupo A3.