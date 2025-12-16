Caso de gripe K é confirmado no Brasil, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde (MS) confirmou um caso de gripe K no Brasil, em amostras analisadas no Pará. O vírus é chamado de subclado K da Influenza A (H3N2), que já tinha circulação conhecida.

A informação foi publicada no Informe de Vigilância das Síndromes Gripais e é referente à Semana Epidemiológica 49, ocorrida entre 30 de novembro e 6 de dezembro. O MS divulgou o boletim no último dia 12.

Foi identificado ainda o subclado J.2.4, que também estava em circulação com a gripe K em países da Europa, Ásia e América do Norte.

Em nota, o MS destacou que o aumento da Influenza A no Brasil ocorreu antes da identificação desses subtipos.

Alerta da OMS e da Opas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) emitiram alertas sobre a gripe K, em meio a chegada da temperadora de gripes nas Américas. Dados recentes da OMS apontam crescimento da atividade global da influenza nos últimos meses.

Apesar de a circulação estar dentro do esperado para a temporada, alguns países tiveram início precoce da alta de casos. Historicamente, a doença circula com mais intensidade nas primeiras semanas de janeiro, em consequência das festas de fim de ano.