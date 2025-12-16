Fortaleza se reapresenta no dia 29; veja detalhes

O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (16), a data de início de sua pré-temporada visando 2026,com elenco a a comissão técnica de Thiago Carpini começando os trabalhos no dia 29 de dezembro.

A reapresentação será às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar os trabalhos da pré-temporada.

Legenda: Thiago Carpini foi apresentado na última segunda-feira (15), e iniciará os trabalhos com o elenco no dia 29 Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Ao decorrer da pré-temporada, os atletas terão atividades focadas na realização de exames médicos e fortalecimento físico, com programação que será divulgada durante os dias.

A estreia do Tricolor do Pici na temporada 2026 será no dia 11 de janeiro, contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. Além do estadual, o Leão disputará a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.

Quem tem contrato?

Goleiros (5)

João Ricardo: até o fim de 2027

Helton Leite: até o fim de 2026

Brenno: até o fim de 2027

Vinicius Silvestre: até o fim de 2026

Magrão: até o fim de 2026

Zagueiros (4)

Brítez: até o fim de 2027

Kuscevic: até o fim de 2028

Benevenuto: até o fim de 2026

Cristovam: até fevereiro de 2027

Laterais-esquerdos (3)

Bruno Pacheco: até o fim de 2026

Diogo Barbosa: até o fim de 2026

Weverson: até o fim de 2026

Laterais-direitos (2)

Mancuso: até agosto de 2028

Tinga: até o fim de 2026

Volantes (7)

Lucas Sasha: até o fim de 2026

Matheus Pereira: até o fim de 2027

Zé Welison: até o fim de 2026

Rodrigo: até o fim de 2028

Martínez: até junho de 2027

Rossetto: até o fim de 2027

Pablo Roberto: até o fim de 2028

Meias (4)

Pochettino: até o fim de 2027

Lucas Crispim: até o fim de 2026

Lucca Prior: até o fim de 2027

Guzmán: até o fim de 2027

Atacantes (8)

Lucero: até o fim de 2027

Deyverson: até o fim de 2026

Adam Bareiro: até o fim de 2027

Kayke: até junho de 2026

José Herrera: até junho de 2030

Moisés: até o fim de 2027

Breno Lopes: até o fim de 2028

Allanzinho: até o fim de 2027