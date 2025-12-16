Fortaleza se reapresenta no dia 29; veja detalhes
Tricolor de Aço fará seu primeiro jogo oficial no dia 11, pelo Campeonato Cearense
O Fortaleza divulgou nesta terça-feira (16), a data de início de sua pré-temporada visando 2026,com elenco a a comissão técnica de Thiago Carpini começando os trabalhos no dia 29 de dezembro.
A reapresentação será às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos, para iniciar os trabalhos da pré-temporada.
Ao decorrer da pré-temporada, os atletas terão atividades focadas na realização de exames médicos e fortalecimento físico, com programação que será divulgada durante os dias.
A estreia do Tricolor do Pici na temporada 2026 será no dia 11 de janeiro, contra o Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. Além do estadual, o Leão disputará a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro.
Quem tem contrato?
Goleiros (5)
João Ricardo: até o fim de 2027
Helton Leite: até o fim de 2026
Brenno: até o fim de 2027
Vinicius Silvestre: até o fim de 2026
Magrão: até o fim de 2026
Zagueiros (4)
Brítez: até o fim de 2027
Kuscevic: até o fim de 2028
Benevenuto: até o fim de 2026
Cristovam: até fevereiro de 2027
Laterais-esquerdos (3)
Bruno Pacheco: até o fim de 2026
Diogo Barbosa: até o fim de 2026
Weverson: até o fim de 2026
Laterais-direitos (2)
Mancuso: até agosto de 2028
Tinga: até o fim de 2026
Volantes (7)
Lucas Sasha: até o fim de 2026
Matheus Pereira: até o fim de 2027
Zé Welison: até o fim de 2026
Rodrigo: até o fim de 2028
Martínez: até junho de 2027
Rossetto: até o fim de 2027
Pablo Roberto: até o fim de 2028
Meias (4)
Pochettino: até o fim de 2027
Lucas Crispim: até o fim de 2026
Lucca Prior: até o fim de 2027
Guzmán: até o fim de 2027
Atacantes (8)
Lucero: até o fim de 2027
Deyverson: até o fim de 2026
Adam Bareiro: até o fim de 2027
Kayke: até junho de 2026
José Herrera: até junho de 2030
Moisés: até o fim de 2027
Breno Lopes: até o fim de 2028
Allanzinho: até o fim de 2027