Demissão de Juan Pablo Vojvoda não é cogitada no Fortaleza

Uma possível demissão do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda não é sequer discutida internamente pelo Fortaleza. Apesar do baixo desempenho da equipe em 2025 e de maior pressão da torcida tricolor, o treinador segue com o total apoio e a convicção do departamento de futebol tricolor.

No clube desde 2021, o profissional de 50 anos tem o 2º trabalho mais longevo do país à frente do Fortaleza, superado apenas pelo português Abel Ferreira, do Palmeiras. No período, conquistou três títulos do Campeonato Cearense, duas taças da Copas do Nordeste, além de campanhas históricas na Série A (duas vezes no G-4), Libertadores (três participações) e Copa Sul-Americana (vice-campeonato).

O retrospecto favorável e a boa relação com os funcionários da instituição também pesam em prol da confiança no trabalho. Além disso, a arrancada inédita no Brasileirão de 2022, quando encerrou o 1º turno na lanterna e terminou classificado à Libertadores, é utilizada como símbolo das respostas do comandante nos momentos difíceis de falta de resultado, como é o contexto de 2025.

Por isso, a expectativa é de manutenção de Vojvoda até o fim do contrato, encerrado em dezembro. No início da atual temporada, inclusive, o CEO Marcelo Paz manifestou até o desejo de renovação. Com prestígio, o argentino também recusou propostas de diversos clubes para ficar no Pici em momentos anteriores e da seleção do Chile, que ofereceu a atuação em uma ciclo de Copa América e Copa do Mundo.

Assim, a gestão aposta na continuidade do treinador e deposita esperanças na comissão técnica para reverter a falta de resultados, com a equipe amargando uma sequência de quatro jogos sem vitória e a perda do título estadual em março. Até o fim do ano, o Leão tem pela frente o mata-mata da Copa do Nordeste, 3ª fase da Copa do Brasil e as sequências da Série A e da Libertadores.