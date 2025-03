Marcelo Paz fala sobre renovação com Vojvoda: "desejo do Fortaleza é que isso aconteça"

Um dos temas abordados por Marcelo Paz, CEO do Fortaleza nesta terça-feira (4), foi a possível renovação contratual do treinador Juan Pablo Vojvoda. O vínculo do argentino vai até o fim de 2025, mas o desejo do clube é de ampliar contrato.

"Há um desejo e eu já externei isso algumas vezes. O Vojvoda é um grande treinador, nós temos resultados excelentes com ele, e nosso desejo é de permanência, de continuidade, que ele possa estar mais tempo. Quem sabe muito em breve a gente não anuncia alguma coisa. Não to prometendo nada não. Mas o desejo do Fortaleza é que isso aconteça. Mas hoje, no momento, a gente está preocupado em recuperar a performance e voltar a ganhar jogo", disse o dirigente.

A última renovação de Vojvoda aconteceu em fevereiro de 2024. Na ocasião, ele tinha vínculo ainda até o fim daquele ano, mas ampliou por mais uma temporada - até o final de 2025.

Além deste assunto, Marcelo Paz também garantiu que o Fortaleza não abre mão de jogar na Arena Castelão a partida contra o Ferroviário, pela semifinal do Campeonato Cearense.