"O Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão", diz Marcelo Paz sobre semifinais do Campeonato Cearense

Um dos temas abordados na entrevista coletiva de Marcelo Paz, nesta terça-feira (4), foi a Arena Castelão. O dirigente foi questionado sobre a portaria do Governo do Estado, que determinou que Castelão só receberá jogos com intervalo de 66 horas. Porém, o CEO da SAF do Fortaleza foi taxativo.

Eu gostaria que os dois jogos fossem no Castelão. Mas, se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. O Fortaleza conquistou o mando de campo em campo, conquistou a possibilidade de fazer o 2º jogo no seu mando de campo, e o nosso é o Castelão. Se sai do Castelão pro PV, nós estamos invertendo o mando de campo. Desportivamente, o Fortaleza está sendo prejudicado se sai obrigado por quem quer que seja para jogar no PV com o Ferroviário, pq o Ferroviário manda seus jogos no PV, como mandou agora no sábado e nós fomos lá jogar. Nós não abrimos mão, sob hipótese alguma, por vontade, do nosso mando de campo Marcelo Paz CEO do Fortaleza

Na visão do dirigente, os dois jogos marcados para este fim de semana (Fortaleza x Ferroviário, no sábado, e Ceará x Maracanã, no domingo) podem ser realizados no Castelão sem problemas.

"E eu acredito sim que é possível que os dois jogos possam ser no fim de semana porque o Castelão esse ano só teve cinco jogos, se não me engano. Só dois jogos do Campeonato Cearense, o Clássico-Rei e agora Ceará x Maracanã, que surpreendentemente mandou o jogo no Castelão. Espero que isso seja resolvido a bom termo, com diálogo. A portaria prevê a excepcionalidade. O Secretário de Esportes pode, sim, alterar e permitir que tenha um jogo com intervalo menor que 66 horas, então espero que prevaleça o bom senso e tenha os 2 jogos. Acho que não vai afetar o gramado. Mas olhando pra gente, o Fortaleza não abre mão por hipótese alguma", concluiu.