Governo do Estado determina que Castelão só receberá jogos com intervalo de 66 horas

O Governo do Estado do Ceará assinou nesta terça-feira (25), uma portaria (n⁰ 009/2025) que determina intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas realizadas na Arena Castelão. A medida, assinada pelo secretário de Esportes do Estado do Ceará, Rogério Pinheiro, visa a preservação e recuperação plena do gramado do estádio. A portaria será publicada no Diário Oficial do Estado de hoje e entra em vigor na data de sua publicação.

Rogério Pinheiro justificou a publicação da portaria pelo 'intenso calendário de jogos de competições Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais, que ocasionam o sucessivo desgaste do gramado do Estádio Plácido Aderaldo Castelo e a consequente e simultânea necessidade de intervenção na aragem, replantio e manutenção da grama, sem dispor, contudo, do período mínimo necessário à sua fixação ao solo'

Quatro jogos das semifinais marcados para o Castelão

Com a determinação, os clubes precisarão rever os mandos de campo das semifinais do Campeonato Cearense. Quatro jogos estão marcados para Arena Castelão e não respeitam o intervalo de 66 horas. Nos dias 1 e 2, o Castelão receberia Ferroviário x Fortaleza e Maracanã x Ceará, e nos dias 8 e 9, Fortaleza x Ferroviário, e Ceará e Maracanã.

A referida portaria diz claramente que a Federação Cearense de Futebol terá que ajustar as datas dos jogos ou mudar o local das partidas.

'Na hipótese de sobrevir o eventual agendamento coincidente de jogos na tabela, a definição de qual evento será realizado e/ou o ajuste de nova data caberá à entidade organizadora da respectiva competição, conforme a abrangência de jurisdição do respectivo campeonato', diz trecho da portaria publicada pelo Governo do Estado.

Jogos em sequência irritam secretário

O Secretário Chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira, reclamou da quantidade de jogos na Arena Castelão em curto período de dias. A postagem do secretário na manhã desta terça-feira (25), vem após mudanças em locais dos jogos que, antes, seriam no estádio Presidente Vargas e agora estão marcados para a Arena Castelão. A partida entre Maracanã e Ceará, no dia 2 de março, seria no PV e foi alterada para o Castelão após pedido do time mandante, o Maracanã. Em um intervalo de sete dias, seis partidas estão marcadas para o Castelão.

