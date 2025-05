Fortaleza fecha contratação do meia Matheus Pereira, do Eibar

O Fortaleza está próximo de anunciar a contratação do meia Matheus Pereira, do Eibar/ESP. O jogador de 27 anos assinou um pré-contrato com o Leão, com vínculo previsto de três temporadas. Ele chega na janela do Mundial de Clubes, no início de junho.

Matheus Pereira da Silva iniciou sua carreira nas categorias de base do Corinthians, onde se destacou e foi promovido ao time principal em 2015. Posteriormente, transferiu-se para o futebol europeu, passando por clubes como Empoli, Juventus, Bordeaux, Dijon e Barcelona B. Em julho de 2022, foi contratado pelo Eibar, da Segunda Divisão espanhola.

Durante sua passagem pelo Eibar, Matheus disputou mais de 100 partidas, contribuindo com quatro gols e dez assistências. Na temporada atual, ele tem sido peça fundamental na equipe, demonstrando versatilidade e comprometimento em campo.

A contratação de Matheus Pereira é vista como um reforço estratégico para o Fortaleza, que busca fortalecer seu elenco visando competições nacionais e internacionais. Com sua experiência no futebol europeu e habilidade técnica, espera-se que Matheus traga qualidade ao meio-campo da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.