Vojvoda revela estratégia que levou Fortaleza a golear o Colo-Colo na Libertadores

Juan Pablo Vojvoda resumiu a goleada histórica do Fortaleza sobre o Colo-Colo, na Libertadores, em duas palavras: pressão e intensidade. Características ausentes nas últimas partidas do Leão, mas que foram evidenciadas na última terça-feira (6), no Castelão.

“Tínhamos que impedir que jogadores dessa qualidade (do Colo-Colo) tomassem o mando do jogo. Acredito que encaixamos bem a pressão, e com intensidade, apareceram os espaços para conseguirmos construir essa vantagem”, disse o técnico em coletiva.

Questionado sobre a postura diferente do time dentro de campo, o treinador atribuiu não a uma mudança de sistema de jogo, mas principalmente a uma mudança de intensidade, utilizando, nas palavras de Vojvoda, “zonas de pressão, bloco mais compacto e alto”.

Somos um grupo que reconhece quando as coisas não estão bem, e estamos trabalhando para melhorar no dia a dia. A conversa foi para sustentar o nível do jogo que já havia subido contra o São Paulo. Vojvoda Técnico do Fortaleza

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10), quando enfrenta o Juventude pela Série A do Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas (PV), para preservação do gramado da Arena Castelão.