Vojvoda completa 300 jogos como treinador do Fortaleza; Relembre títulos e campanhas

O técnico Juan Pablo Vojvoda completa nesta terça-feira(6), uma marca histórica: 300 jogos no comando do Fortaleza. Em duelo contra o Colo-Colo, pela 4ª rodada do grupo E da Libertadores 2025, na Arena Castelão, o argentino já era desde 29 de maio de 2024, em partida contra o Sportivo Trinidense, pela sexta rodada da CONMEBOL Sudamericana daquele ano, o treinador com mais jogos na história do clube.

Desde sua chegada, em maio de 2021, Vojvoda mudou o patamar do Fortaleza e escreveu seu nome na história da equipe e do futebol cearense. Com sua competência e capacidade de se reinventar, mesmo com muito menos dinheiro que as outras grandes equipes do Brasil, ‘El Profe’ é responsável direto por títulos, classificações inéditas e campanhas históricas.

RELEMBRE CADA TEMPORADA DE FORTALEZA COM VOJVODA:

Legenda: Vojvoda é o treinador com mais jogos pelo Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

2021

Vojvoda assumiu o time após demissão de Enderson Moreira, quando o Fortaleza acabava de se livrar do rebaixamento para Série B na reta final da temporada passada e vinha a ser eliminado nos pênaltis na semifinal da Copa do Nordeste. Logo no primeiro ano e com um time considerado limitado, o treinador argentino foi campeão cearense, foi semifinalista da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro e fez a melhor campanha nordestina da história dos pontos corridos, até então, com o Fortaleza ficando em 4°lugar do Campeonato Brasileiro com 58 pontos, classificando o time para fase de grupos da Libertadores pela primeira vez da sua história.

2022

Com a primeira participação do Fortaleza na fase de grupos da Libertadores, campanha essa que o Leão conseguiu passar da fase de grupos, no qual tinha e enfrentou o tetracampeão da competição continental River Plate, o Leão foi eliminado pelo Estudiantes de La Plata da Argentina. Além disso, garantiu o seu bicampeonato cearense, vendo a equipe do Caucaia na final do Estadual e na Copa do Nordeste também foi campeão vencendo o Sport na final da competição regional. Já no Brasileirão, talvez vivendo sua primeira crise no comando do Tricolor, após um primeiro turno todo na lanterna da competição, Vojvoda comandou uma reação espetacular no returno, escapando do rebaixamento e terminando o campeonato conquistando uma vaga na pré-Libertadores.

2023

Quando se pensava, se ainda que possível, que o sucesso do Fortaleza passava por uma simples questão de sorte, Vojvoda realizou na temporada de 2023 o que, até o momento, foi a sua maior conquista ou, talvez, quase conquista. Após conquistar o pentacampeonato cearense histórico sob o rival Ceará e classificar o Fortaleza mais uma vez para uma competição continental, dessa vez ficando em 10° lugar e conseguindo vaga para Sulamericana, em campanha histórica, Vojvoda e o Leão se sagraram vice-campeão da Copa Sul-Americana, perdendo a final no detalhe dos pênaltis para a LDU, em Punta del Leste, no Uruguai.

2024

A temporada que começou em baixa após ter perdido a final do Campeonato Cearense nos pênaltis para o Ceará e não ter conseguido o primeiro hexacampeonato estadual, o Fortaleza de Vojvoda conquistou o tri da Copa do Nordeste ao vencer o CRB nos pênaltis, em Alagoas. Na Sul-Americana, o Leão foi eliminado nas quartas de finais pelo Corinthians e fez história, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro. Superando a campanha de 2021, o Tricolor de Aço conquistou 68 pontos, foi o único invicto do torneio em jogos como mandante e ficou novamente em 4°lugar da tabela

2025

Com grandes reforços anunciados como David Luiz, Pol Fernández e Deyverson, o Fortaleza, entretanto, ainda não viveu um grande momento na temporada. No início do ano, perdeu novamente o Estadual para o rival Ceará e se classificou em 4° lugar no grupo da Copa do Nordeste. No Campeonato Brasileiro, até o momento, ocupa a 16ª colocação e está vivo na Copa do Brasil, no qual enfrenta o Retrô, e na Libertadores, ocupando atualmente a 3ª posição do Grupo E.

Até aqui, o argentino coleciona 3 títulos estaduais, uma final continental, as duas melhores campanhas nordestinas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, três participações na Libertadores e duas participações na Sul-Americana.

LEGADO

Legenda: Contrato de Vojvoda, treinador do Fortaleza, vai até o fim de 2025. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Muito mais que os títulos e campanhas históricas, Juan Pablo Voivoda mostra que, mesmo sendo argentino, tem o coração e a alma tricolor. Hoje, completando 300 jogos nos 1493 dias no comando do Fortaleza, ‘El Profe’ ultrapassou Moésio Gomes e se tornou o técnico com mais jogos oficiais da história do Clube. Vale ressaltar também que, em momento algum, abandonou ou sequer se deixou seduzir por qualquer proposta para sair. Inúmeras, inclusive.

Que prazer é o do torcedor do Fortaleza em poder tê-lo como treinador e se sentir representado na beira do campo. Como também é óbvio dizer, que prazer é o dele em ser o maior treinador da história do Fortaleza.

NÚMEROS DE VOJVODA ATÉ O 300º JOGO:

Legenda: Vojvoda conquistou três Campeonatos Cearenses, um deles sendo o Pentacampeonato histórico em 2023. Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Jogos: 299

Vitórias: 143

Empates: 72

Derrotas: 84

Aproveitamento: Aproximadamente 55,8%

Títulos: 3 Campeonatos Cearenses e 2 Copas do Nordeste

Classificações internacionais: 4 seguidas (Libertadores e Sul-Americana)

Finalista da Copa Sul-Americana 2023

* Sob supervisão de Alexandre Mota