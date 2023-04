Fortaleza conquista o penta e se torna o maior campeão cearense; veja ranking de títulos

O Fortaleza conquistou o pentacampeonato cearense, inédito para a história do clube, neste sábado (8), ao empatar com o Ceará na final do Campeonato Cearense, garantindo as taças de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. A marca o torna também o maior campeão estadual, com 46 títulos.

Deste modo, a equipe tricolor ultrapassou o arquirrival, que detém 45. Se contabilizar a última década, com início em 2014, o Fortaleza detém uma hegemonia local. São sete títulos de campeão, contra três do Vovô.

Assim, a equipe leonina escreve mais um capítulo histórico em uma ascensão de grandes feitos. A conquista, inclusive, era uma meta da gestão do presidente Marcelo Paz. Antes, o Leão teve uma chance de penta, que foi encerrada pelo Vovô em 2011.

Um último detalhe: essa foi a 30ª vez que o Clássico-Rei definiu o Campeonato Cearense. No retrospecto, somando a atual edição, cada uma das equipes venceu em 15 oportunidades. Logo, há um equilíbrio vigente, mas agora o Fortaleza se igualou ao Ceará como únicos portadores de um penta na terra alencarina.

Ranking de campeões do Campeonato Cearense

Fortaleza: 46 títulos

Ceará: 45 títulos

Ferroviário: 9 títulos

Maguari: 4 títulos

América-CE: 2 títulos

Icasa: 1 título

Orion: 1 título

Tramways: 1 título

Calouros do ar: 1 título

Gentilândia: 1 título

Tiradentes: 1 título