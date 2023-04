Relembre os títulos que levaram o Fortaleza ao pentacampeonato estadual

O Fortaleza conquistou o pentacampeonato do Campeonato Cearense 2023. Em 104 anos de existência, é a primeira vez que o clube alcança esse feito. Sacramentada neste sábado (8), diante do Ceará, o pentacampeonato foi conquistado através de conquistas consecutivas nas temporadas 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

CEARENSE 2019

Após dois anos sem conquistar o Campeonato Cearense, em 2017 e em 2018, o Fortaleza voltou a ser campeão do estadual na temporada 2019. O Tricolor entrou na segunda fase da competição e terminou na segunda colocação da fase, atrás apenas do Ceará. Nas semifinais, o Fortaleza eliminou o Guarany de Sobral, vencendo os dois jogos por 1 a 0.

Legenda: O Leão venceu o Ceará com gol no início do 1º tempo, com Roger Carvalho e conquistou o Campeonato Cearense pela 42ª vez Foto: FOTO: KID JÙNIOR

Na grande final, o Fortaleza teve pela frente o seu maior rival, o Ceará. No jogo de ida, vitória tricolor por 2 a 0, com dois gols de Edinho. No jogo da volta, nova vitória do Fortaleza, desta vez por 1 a 0. O autor do único gol da partida foi o zagueiro Roger Carvalho.

CEARENSE 2020

Em 2020, o Fortaleza foi novamente campeão do Campeonato Cearense. A equipe terminou na liderança da segunda fase, garantindo classificação para a semifinal da competição. Nesta fase da competição, o Tricolor encarou o Guarany de Sobral, assim como na temporada anterior. O Leão venceu por 1 a 0 e avançou à final.

Legenda: Profissionais do Fortaleza erguem a taça de bicampeão cearense Foto: Thiago Gadelha

Na grande decisão, o adversário foi mais uma vez o grande rival Ceará. No jogo de ida, vitória do Fortaleza por 2 a 1. Bruno Melo e Tinga marcaram para o Tricolor, enquanto Rafael Sóbis marcou para o Ceará. No jogo da volta, vitória simples do Fortaleza por 1 a 0, com gol de Tinga.

CEARENSE 2021

Em 2021 o Fortaleza conquistou o tricampeonato cearense. A equipe ficou na primeira colocação da segunda fase do torneio, garantindo vaga na semifinal da competição. O adversário nas semifinais foi o Atlético Cearense. O Leão foi soberano diante do adversário, o superando pelo placar de 6 a 0 e carimbando vaga em mais uma decisão.

Legenda: O Fortaleza foi campeão cearense pela 44ª vez na história do clube Foto: Fabiane de Paula / SVM

O adversário da final foi mais uma vez o Ceará. A decisão foi disputada em jogo único, que terminou empatado em 0 a 0. O Fortaleza possuía a vantagem por ter tido a melhor campanha na fase inicial e por isso conquistou o título estadual mesmo tendo empatado na grande decisão.

CEARENSE 2022

O tetracampeonato cearense veio para o Fortaleza na temporada 2022. Em um novo formato Campeonato Cearense, o Tricolor do Pici entrou na competição já nas quartas de final. A equipe encarou o Pacajus nesta fase e venceu a equipe por 6 a 0 no placar agregado, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 e o jogo da volta por 5 a 0.

Legenda: Elenco do Fortaleza erguendo taça de campeão cearense Foto: Fabiane de Paula/ SVM

Na semifinal, o Leão encarou o Ferroviário. No jogo da ida, vitória tricolor por 1 a 0, com gol de Yago Pikachu. Na volta, vitória por 2 a 1, com gols de Moisés e André (contra). Na grande final, o adversário foi o Caucaia. As equipes empataram em 0 a 0 no jogo da ida e o Fortaleza venceu o jogo da volta por 4 a 0, com gols de Romero, Pikachu (2) e Ronald.

CEARENSE 2023

O Campeonato Cearense de 2023 começou com grandes expectativas para o Fortaleza, que buscava conquistar o primeiro pentacampeonato de sua história centenária. Na primeira fase da competição, o Tricolor do Pici liderou o Grupo B, com 12 pontos em cinco rodadas. Com isso, a equipe garantiu vaga direta nas semifinais.

Nesta fase, a equipe encarou o Ferroviário. As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e o Fortaleza venceu por 4 a 0 no jogo da volta. Na grande decisão, o adversário foi o Ceará. O Leão venceu o jogo da ida por 2 a 1, com gols de Lucas Sasha e Caio Alexandre. No jogo de volta, empate em 2 a 2, com gols de Lucero e Calebe, com o título ficando com o Fortaleza.