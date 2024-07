Fortaleza x São Paulo: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Castelão vai receber neste sábado (27) um confronto direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro entre Fortaleza e São Paulo. O embate de tricolores vale uma vaga dentro do G-4 ao fim da 20ª rodada da Série A. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Invicto dentro de casa desde o início da competição, o Leão quer concretizar seu espaço no pelotão de frente da tabela. O time de Vojvoda iniciou a rodada na 4ª posição, com 33 pontos. Já o São Paulo está de olho em roubar a vaga do Fortaleza, com 32 pontos a equipe paulista é a 6ª colocada.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão da TV Verdes Mares e do Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Depois do empate em 1x1 contra o Criciúma em Santa Catarina, o Fortaleza volta ao Castelão e quer manter a sequência positiva de triunfos como mandante. O time venceu as nove últimas partidas que disputou dentro de casa.

Legenda: Leão venceu no último jogo em casa contra o Atlético-GO Foto: Fabiane de Paula

Para vencer o São Paulo, Juan Pablo Vojvoda pode ter uma baixa importante na defesa. O lateral direito e capitão do time, Tinga, sentiu no último jogo e deve ficar fora do confronto. Além disso, Calebe segue no departamento médico e Martínez em fase de transição.

Por outro lado, a equipe conta com os retornos de Breno Lopes, Hércules e Kuscevic, os três estavam suspensos e ficaram fora do último jogo.

COMO CHEGA O SÃO PAULO | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Tricolor Paulista também empatou na última rodada. Em casa, contra o Botafogo, o time ficou no 2x2 em um jogo bem movimentado.

Para o confronto deste sábado, Zubeldía comandou duas atividades de treinamento no CT do clube em São Paulo. O treinador não vai poder contar com o meia Lucas Moura, suspenso pelo terceiro amarelo.

Recém contratado, o volante Marcos Antônio também fica de fora pois ainda não teve seu nome registrado no BID.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Cardona, Bruno Pacheco; Rossetto, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Zubeldía.

PALPITES

FICHA TÉCNICA | CRICIÚMA X FORTALEZA

Data: 27/07/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (FIFA)

Assistente 2: Douglas Pagung

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)