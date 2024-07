Tinga é dúvida para jogo do Fortaleza contra o São Paulo; veja detalhes

O Fortaleza pode ter mais uma baixa para o duelo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Com problemas musculares, Tinga é dúvida para o confronto. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda busca manter sequência de cinco jogos sem derrotas na competição.

O jogador foi substituído no jogo contra o Criciúma, na rodada anterior. Assim, o treinador do Leão pode deslocar o zagueiro Brítez para lateral e deixar Kuscevic, que volta após suspensão, e Cardona na defesa. Calebe e Martínez seguem fora. O primeiro no departamento médico, e o segundo em transição.

O Tricolor do Pici enfrenta o São Paulo em jogo da 20ª rodada do Brasileirão. O duelo será neste sábado (27), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.