Natação - Paris 2024: Brasileiro Guilherme Costa se classifica para final dos 400m livre

O brasileiro Guilherme “Cachorrão” Costa conseguiu um bom tempo nas classificatórias e se garantiu na final dos 400 metros livre masculino. Com tempo de 3min44s23, foi o suficiente para conseguir o segundo melhor tempo geral no masculino.

Eduardo Moraes, outro brasileiro na prova, ficou em último lugar na sua bateria, com 3min51s74, e está fora da final. O alemão Lukas Maertens foi o primeiro colocado, e garantiu o melhor tempo geral no masculino, com a marca de 3min44s13.

Ainda neste sábado, 27, às 15h42 acontece a final da prova. Veja as finalistas: