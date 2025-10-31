Diário do Nordeste
Foto de Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, e Thiago Monteiro, cearense, treinador da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa.

Jogada

Hugo Calderano exalta treinador cearense em conquista inédita no tênis de mesa; veja entrevista

Thiago Monteiro, cearense, foi atleta da modalidade e hoje é o técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa

Ian Laurindo* 29 de Abril de 2025
Foto da Brasileira Rebeca Andrade sendo reverenciada pelas norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles após levar o ouro em Paris 2024

Jogada

Ginasta Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Laureus, o "Oscar do Esporte"

A 25ª edição do evento será realizada em Madri, na Espanha

Samir de Carvalho* 03 de Março de 2025
Bia Souza exibe medalha de ouro olímpica conquista no judô durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

COI não concorda com premiação em dinheiro para medalhistas olímpicos; entenda

O posicionamento aconteceu na última terça-feira (3), em reunião da Comissão Executiva do COI

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 04 de Dezembro de 2024
Brasil

Jogada

Brasil conquista apenas cinco medalhas e cai para 8º na Paralimpíada nesta quinta-feira (5)

Nenhum ouro foi conquistado

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 05 de Setembro de 2024
Yelsin Jacques

Jogada

Brasil tem dobradinha no pódio nos 1500m e fecha dia com 10 medalhas na Paralimpíada

Foram dois ouros, duas pratas e seis bronzes

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 03 de Setembro de 2024
Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que disputou a maratona nos Jogos Olímpicos de Paris

Jogada

Atleta que disputou as Olimpíadas 2024 é hospitalizada após namorado atear fogo sobre ela

Dickson Ndiema Marangach teria jogado gasolina sobre Rebecca Cheptegei no Quênia

Diário do Nordeste/AFP 03 de Setembro de 2024
Gabrielzinho

Jogada

Gabrielzinho conquista seu terceiro ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris

Gabrielzinho vai disputar sua última prova na capital francesa na sexta-feira (6)

AFP/Diário do Nordeste 02 de Setembro de 2024
Perini

Jogada

Remador italiano perde medalha após esquecer aparelho celular dentro de barco; entenda

Perini havia encerrado em terceiro lugar a final do skiff simples PR1

Redação 02 de Setembro de 2024
Gabriel dos Santos Araújo, o Gabrielzinho

Jogada

Paralimpíadas 2024: nadadores brasileiros conquistam três medalhas em Paris

Gabrielzinho, de 22 anos, conquistou a medalha de ouro

Diário do Nordeste/AFP 29 de Agosto de 2024
Delegação da Ruanda durante cerimônia de abertura das Paralimpíadas 2024

Jogada

Atleta está desaparecida durante Paralimpíadas e deixa Paris em alerta: ‘preocupante’

Segundo uma fonte policial, ela foi comer e nunca voltou

Diário do Nordeste/AFP 29 de Agosto de 2024
