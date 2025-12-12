Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco são eleitos Atletas do Ano pelo COB; veja lista de premiados

Detentor de três medalhas olímpicas, Caio Bonfim repetiu a dose e foi escolhido como Atleta do Ano do esporte olímpico brasileiro em 2025. A número 1 do Taekwondo Mundial, Maria Clara Pacheco, foi quem conquistou a premiação entre as mulheres. A cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico, organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil, ocorreu na noite desta quinta (11), no Rio de Janeiro, e destacou as grandes performances esportivas do ano.

O carismático brasiliense que emplaca títulos na Marcha Atlética segue cravando seu nome no esporte brasileiro. Caio Bonfim conquistou o ouro nos 20km e a prata nos 35km do Mundial de Atletismo 2025, que aconteceu em Tóquio, no Japão. Para levar o troféu de melhor atleta do ano do COB, ele desbancou Henrique Marques (Taekwondo), Hugo Calderano (Tênis de Mesa) e o surfista Yago Dora.

“A gente passa o ano querendo dar o nosso melhor e aí tem os adversários brasileiros que a gente está torcendo a favor, para que eles arrebentem, sejam campeões e a gente se encontre aqui. Eu fico muito feliz, para mim é um privilégio poder dividir o palco com grandes atletas e ser finalistas com eles”, ressalta Caio Bonfim.

Com 22 anos, a paulista Maria Clara Pacheco é uma realidade do Brasil no Taekwondo pelo mundo. Na atual temporada, ela tornou-se campeã mundial na categoria até 57kg em Wuxi, na China, além do ouro conquistado no Grand Prix de Muju, na Coréia do Sul. Para levar o prêmio de Melhor Atleta na categoria feminina do COB, ela superou Gabriela Guimarães (Vôlei), Rayssa Leal (Skate) e Rebeca Lima (Boxe).

“Eu tô bem feliz, o troféu coroa a temporada que foi incrível, muito vitoriosa. A gente conquistou nove medalhas de ouro de dez competições. Então, é um troféu que vai ser símbolo de muita coisa que vai ficar guardado na minha estante com muito carinho”, pontua Maria Clara.

ATLETAS DA TORCIDA

Em votação popular, Gabriela Guimarães foi quem recebeu mais votos para conquistar o prêmio Atleta da Torcida feminino. A capitã do time de vôlei, que ficou com o bronze no Mundial realizado na Tailândia, levou a melhor sobre Flávia Saraiva e o conjunto de ginástica rítmica.

O tenista João Fonseca ficou com o prêmio de Atleta da Torcida no masculino. Com apenas 19 anos, o brasileiro é o número 24 no ranking mundial do tenis. Ele ficou à frente de Alison dos Santos, o Piu, e de Hugo Calderano, do tênis de mesa, na votação do público.

TROFÉU ADHEMAR FERREIRA DA SILVA

Ícone e destaque na vela do Brasil, Robert Scheidt, detentor de cinco medalhas olímpicas, foi condecorado com o troféu Adhemar Ferreira da Silva. A lenda do esporte nacional conquistou dois ouros (Atlanta 1996 e Atenas 2004), duas pratas (Sydney 2000 e Pequim 2008) e um bronze (Londres 2012).

Com sete olimpíadas no currículo, Robert Scheidt recebeu a honraria das mãos dos ex-atletas olímpicos Torben Grael e Emanuel Rego. O brasileiro, que iniciou sua trajetória nos jogos olímpicos de Atlanta 1996, chegou a conhecer Adhemir Fonseca.

“São poucos os que conseguem receber essa premiação e, para mim, pessoalmente é um momento muito feliz porque eu lembro do Adhemar. Eu tive com ele, uma pessoa fantástica, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil e eu me lembro das palavras do discurso de despedida da delegação brasileira para Atlanta. Ele falava da honra de representar o país, sua bandeira, da entrega, de fazer o máximo que a gente pudesse para ganhar as medalhas, mas não se preocupasse com a consequência do nosso resultado. Aquilo foram palavras profundas, porque o atleta quando vai para sua primeira olimpíada, ele acaba pensando muito se vai conseguir ou não, e a pressão do resultado acaba gerando muita ansiedade”, lembra o Robert Scheidt.

OUTRAS PREMIAÇÕES

A primeira premiação da noite foi para a boxeadora Rebeca Lima, vencedora como Atleta Revelação do ano. A brasileira foi campeã mundial no boxe feminino -60kg, que ocorreu em Liverpool, na Inglaterra.

O conjunto da Ginástica Rítmica, formado por Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Paula Caminha, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves, recebeu o prêmio de equipe do ano. As Leoas do Brasil ficaram com o vice-campeonato mundial.

Em sua primeira edição no evento, o prêmio Vanderlei Cordeiro de Lima ficou com a equipe Quatro Sem, do remo brasileiro. Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques conquistam a honraria depois de alcançarem o bronze nos Jogos Pan-americanos Júnior de Assunção 2025, após perderem um remo durante a prova.

CONFIRA LISTA DOS PREMIADOS

. Melhor Atleta do Ano feminino: Maria Clara Pacheco (Taekwondo)

. Melhor Atleta do Ano masculino: Caio Bonfim (Marcha Atlética)

. Equipe do ano: Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Paula Caminha, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves (Conjunto Ginástica Rítmica)

. Melhor treinadora: Gianetti Bonfim (Marcha Atlética)

. Melhor treinador: Diego Guimarães Ribeiro (Taekwondo)

. Troféu Adhemar Ferreira da Silva: Robert Scheidt

. Medalha Vanderlei Cordeiro de Lima: Andrei Jessé, Diogo Volkmann, Kayki Rocha e Miguel Marques (equipe Quatro Sem - remo)

. Atleta da torcida feminino: Gabriela Guimarães (vôlei feminino)

. Atleta da torcida masculino: João Fonseca (tênis)

. Atleta revelação: Rebeca Lima (boxe)

. Destaque Jogos Pan-americanos Júnior Assunção 2025: Stephanie Balduccini (natação)

. Destaque Jogos da Juventude Brasília 2025 feminino: Clarisse Rocha Valim (judô)

. Destaque Jogos da Juventude Brasília 2025 masculino: Davi Souza de Lima (atletismo)

. Destaque Jogos da Juventude Brasília 2025 delegação: São Paulo (1° lugar), Rio de Janeiro (2º lugar) e Paraná (3º lugar)

. Clube Destaque Olímpico: Esporte Clube Pinheiros

VENCEDORES POR MODALIDADE

. Águas Abertas - Ana Marcela Cunha

. Atletismo - Caio Bonfim

. Badminton - Juliana Viana

. Basquete 3 x 3 - Gabriela Guimarães

. Basquete 5 x 5 - Yago dos Santos

. Boxe - Rebeca Lima

. Canoagem Slalom - Ana Satila

. Canoagem Velocidade - Gabriel Assunção e Jack Godmann

. Ciclismo BMX Racing - Paola Reis

. Ciclismo Estrada - Tota Magalhães

. Ciclismo Mountain Bike - Ulan Galinski

. Ciclismo Pista - João Vitor da Silva

. Cricket - Laura Cardoso

. Desportos na Neve - Lucas Pinheiro Braathen

. Desportos no Gelo - Nicole Silveira

. Escalada Esportiva - Anja Kohler

. Esgrima - Isabela Carvalho

. Flag Football - Karol Souza

. Futebol - Marta

. Ginástica Artística - Flávia Saraiva

. Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

. Ginástica Rítmica - Nicole Pircio, Maria Paula Caminha, Eduarda Arakaki, Sofia Madeira e Mariana Gonçalves

. Golfe - Fred Biondi

. Handebol - Bruna de Paula

. Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

. Hipismo Completo - Marcio Jorge

. Hipismo Salto - Stephan Barcha

. Hóquei sobre Grama - Yuri Van Der Heijden

. Judô - Daniel Cargnin

. Lacrosse - Titus Chapman

. Levantamento de Pesos - Laura Amaro

. Nado Artístico - Gabriela Regly

. Natação - Guilherme Caribé

. Pentatlo Moderno - Jhon Xavier

. Polo Aquático - João Fernandes

. Remo - Beatriz Tavares

. Remo Costal - David Faria de Souza

. Rugby 7 - Thalia Costa

. Saltos Ornamentais - Anna Lúcia dos Santos e Luana Lira

. Skateboarding - Rayssa Leal

. Softbol - Mayra Sayumi Akamine

. Squash - Diego Gobbi

. Surf - Yago Dora

. Taekwondo - Maria Clara Pacheco

. Tênis - João Fonseca

. Tênis de Mesa - Hugo Calderano

. Tiro com Arco - Marcus D'Almeida

. Tiro Esportivo - Felipe Wu

. Triathlon - Miguel Hidalgo

. Vela - Mateus Isaac

. Vôlei de Praia - Carol Solberg

. Voleibol - Gabi Guimarães

. Wrestling Greco-Romana - Pedro Henrique Rodrigues

. Wrestling Livre - Eduarda Batista