Hugo Calderano exalta treinador cearense em conquista na Copa do Mundo de tênis de mesa; veja entrev

Hugo Calderano, campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, ressaltou a importância do técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, o cearense Thiago Medeiros, na conquista do título histórico. O mesatenista falou da sua relação com o treinador e enalteceu a carreira dele enquanto jogador e agora como comandante.

“Foi minha segunda competição com o Thiago. A primeira havia sido o torneio Champions, em Chongqing, na China. Nela, eu acabei sendo derrotado na primeira rodada e eu lembro de quando passei para semifinal da Copa do Mundo, eu olhei para ele e falei “Pô, contigo tá 8 ou 80. Mas é melhor assim do que 50 e 50 e perdendo nas oitavas. Desse jeito é mais legal e emocionante. Ele foi e é um grande nome do Tênis de Mesa brasileiro, foi por muitos anos o número 1 do Brasil e teve várias participações nas Olimpíadas.", afirmou Hugo.

Legenda: Thiago Monteiro e Hugo Calderano na comemoração do título inédito do Brasil na modalidade. Foto: Divulgação / ITTF

"É verdade que ainda não chegamos a trabalhar juntos e é algo recente, trocamos algumas ideias, mas ele me deu apoio na competição, me deu uma ajuda e estava ali nos jogos para trocar uma ideia. Ele me falava o que estava vendo, eu falava o meu ponto de vista. Ele fez muito bem o trabalho dele e foi um apoio quando eu mais precisava, isso que eu posso pedir em relação ao técnico.”, falou o campeão mundial.

CARREIRA THIAGO MONTEIRO COMO ATLETA

Legenda: Thiago Monteiro, cearense e mesa-tenista, participou de três Olimpíadas e tem quatro medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Foto: MAURICIO LIMA/AFP

Thiago Farias Monte Monteiro nasceu em Fortaleza, Ceará, é um dos maiores nomes do tênis de mesa brasileiro.

Sua carreira internacional começou a ganhar destaque em 1995, quando venceu o Campeonato Sul-Americano. Em 1998, ingressou na seleção brasileira, representando o país em diversas competições internacionais. Thiago participou de três edições dos Jogos Olímpicos: Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. ​

Nos Jogos Pan-Americanos, Monteiro acumulou oito medalhas: quatro ouros, uma prata e três bronzes, destacando-se nas edições de Santo Domingo 2003, Rio de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015. ​

Em 2007, alcançou sua melhor posição no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa, ocupando o 59º lugar em 2008. ​

ENTREVISTA COM THIAGO MONTEIRO

Legenda: Hugo Caldeirano e Thiago Monteiro, emocionados após a conquista da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Foto: Divulgação/ ITTF

Como é sua relação com o esporte e como foi que sua história começou com o tênis de mesa?

Minha relação com o tênis de mesa começou com meu pai, que jogava. Foi um começo de forma natural, brincando com a raquete em casa e treinando com meu pai e outras crianças no clube. Eu não consigo imaginar minha vida sem esporte, sempre foi muito presente. Minhas primeiras lembranças são sempre com raquete, jogando bola. Me sinto um privilegiado de viver do esporte.

Como e quando começou sua parceria com o Hugo Calderano?

Eu e Hugo nos conhecemos faz muito tempo, desde que ele era bem jovem. Ainda chegamos a jogar na seleção brasileira juntos. Agora em relação à trabalho, eu sou técnico da seleção brasileira desde Janeiro, ele é parte da seleção. Nossa colaboração acontece principalmente nesses eventos que eu vou como técnico do Brasil.

Já sobre o título, Quais foram os maiores desafios enfrentados ao longo dessa trajetória até o título?

Os maiores desafios foram mesmo os adversarios. Eles são muito bons. Hugo conseguiu ir crescendo durante a competição, elevou seu nivel a cada jogo. Ele conseguiu tirar o melhor dele, foi muito preciso taticamente. Foi uma performance brilhante em todos os aspectos, na técnica, tatica, fisico e mental.

Como foi a preparação específica para este Mundial?

Não houve nada assim de tão especial, ele é profissional e se prepara bem no dia a dia. Claro que antes de competição, faz alguns ajustes na preparação mas isso ja é parte da rotina de um atleta desse nivel. O desafio maior tem sido que ele se sinta bem com o jogo dele, sinta-se motivado, tenha prazer pelo jogo. Durante a Copa do Mundo, tudo isso convergiu perfeitamente.

Qual foi o momento mais tenso da competição?

Foi a semi final. Ele estava perdendo de 3X1 e naquele momento o jogo estava muito dificil, sem tantas soluções taticas. Ele manteve a calma, soube reverter a situação. Ainda salvou um match point no ultimo set.

Qual partida mais emblemática e tem alguma história curiosa de bastidor para contar do campanha?

A partir das quartas de final, tudo foi muito emblematico e simbolico. Nas quartas ele jogou de forma muito precisa taticamente, assegurou um primeiro podio nesse nivel indo pra semi. Na semi, saiu de uma situação dificil, salvou match point. Na final, depois de ser dominado no primeiro set, ele passou a controlar o jogo. Ver a bandeira brasileira entre três bandeiras chinesas nessa modalidade... nada pode ser muito mais emblematico que isso.

Como foi o clima entre vocês dois antes da final? E logo após a vitória?

O clima foi tranquilo, foi a mesma abordagem desde o primeiro jogo até a final. Não mudamos nada. Treinou do mesmo jeito, manteve a mesma rotina. Apos a vitoria também. Felizes mas sem exageros.

O que o Hugo tem de especial como atleta que o diferencia dos demais?

Ele tem o pacote completo. Qualidades fisicas, mentais. Se conhece bem, sabe se preparar. Teve bons estimulos quando jovem, uma boa equipe, familia.

Como vocês trabalham o lado emocional dele nas grandes competições?

O lado emocional é trabalhado no dia a dia de treinos. Quem se prepara bem é forte emocionalmente. Ele se prepara bem.

Como você recebeu a repercussão da conquista aqui no Brasil e internacionalmente?

Eu não tenho muita noção, na verdade. Pra mim as coisas são mais simples, eu não me empolgo muito com essas coisas. Ele ja era um dos melhores do mundo, esse titulo foi apenas a confirmação de quão bom ele é.

O que esse título representa para o tênis de mesa brasileiro?

De certa forma um divisor de aguas. Não so pro Brasil mas para as Américas. Espero que o momento faça a modalidade crescer, cresçam o numero de praticantes e mais atletas possam surgir.

O que você sentiu pessoalmente ao ver o Hugo campeão mundial?

Fiquei feliz por um amigo.

Como cearense, o que representa pra você levar o nome do Ceará ao topo do esporte mundial?

Eu sou muito orgulhoso de ser cearense mas não fico pensando muito nessas coisas. Eu gosto de ser bom no que faço, apenas isso. De certa forma eu fui inspirado por outros cearenses, atletas ou não, que realizavam coisas boas e eu achava que podia também. Se isso pode inspirar outras pessoas ja valeu a pena.

Quais são os próximos objetivos de vocês após essa conquista? Alguma projeção ou ainda estão em clima de comemoração?

Eu ja voltei à minha realidade. Em menos de um mês tem o Campeonato Mundial. Acredito que ele ja esteja focado nisso.

