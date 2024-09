Remador italiano perde medalha após esquecer aparelho celular dentro de barco; entenda

O remador italiano Giacomo Perini perdeu sua medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris após levar o seu celular para o barco. O uso de qualquer aparelho de comunicação durante as provas é proibido. A Federação Italiana de Remo ainda tentou usar um recurso para que o atleta não fosse punido, mas a manobra foi recusada.

Perini havia encerrado em terceiro lugar a final do skiff simples PR1 (atletas que usam apenas os braços e ombros para remar), e teve sua desclassificação anunciada pela organização. O atleta ainda alegou que teria esquecido o celular dentro do barco e suas últimas ligações haviam acontecido antes mesmo do início da prova, mas de nada adiantou.

A entidade agora tem como alternativa buscar o Conselho Executivo Mundial de Remo para reverter a situação.