Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

imagem mostra atleta segurando medalha

Jogada

Nos Jogos de Paris, Brasil supera total de medalhas e de mais ouros em Paralimpíadas

Ao todo, já são 85 pódios conquistados pelos atletas brasileiros

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 07 de Setembro de 2024

Jogada

Gabriel Bandeira garante prata nos 100 metros costas classe S14

Brasileiro conquista terceira medalha nos Jogos de Paris

Agência Brasil 06 de Setembro de 2024

Jogada

Maria de Fátima Castro levanta 133 quilos para ganhar bronze em Paris

Amazonense garantiu a medalha no halterofilismo

Agência Brasil 06 de Setembro de 2024

Jogada

Talisson Glock garante bi paralímpico nos 400 metros livre classe S6

Catarinense de 29 anos chega à quarta medalha nos Jogos de Paris

Agência Brasil 06 de Setembro de 2024
Brasil

Jogada

Brasil conquista apenas cinco medalhas e cai para 8º na Paralimpíada nesta quinta-feira (5)

Nenhum ouro foi conquistado

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 05 de Setembro de 2024

Jogada

Jogos Paralímpicos: Brasil cai diante da Argentina no futebol de cegos e disputará o Bronze

A Seleção Brasileira disputará o bronze contra a Colômbia no sábado

AFP 05 de Setembro de 2024

Jogada

Carol Santiago conquista medalha de prata nos 100 metros peito

Brasil fecha quinta-feira com outros dois pódios na natação

Agência Brasil 05 de Setembro de 2024

Jogada

Rosicleide Andrade conquista primeira medalha do judô em Paris

Potiguar garantiu o bronze na categoria até 48 quilos da classe J1

Agência Brasil 05 de Setembro de 2024

Jogada

Seleção masculina de goalball garante medalha de bronze em Paris

Conquista foi alcançada após vitória de 5 a 3 sobre a China

Agência Brasil 05 de Setembro de 2024
Yelsin Jacques

Jogada

Brasil tem dobradinha no pódio nos 1500m e fecha dia com 10 medalhas na Paralimpíada

Foram dois ouros, duas pratas e seis bronzes

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 03 de Setembro de 2024
1 2 3