Jogos Paralímpicos: Brasil cai diante da Argentina no futebol de cegos e disputará o Bronze

O futebol de cegos terá um novo campeão paralímpico: o Brasil, campeão das cinco edições disputadas anteriormente da modalidade, foi derrotado nos pênaltis (4-3 após empate em 0 a 0) pela Argentina na semifinal dos Jogos de Paris nesta quinta-feira(5).

Na final, no próximo sábado, os argentinos vão enfrentar os anfitriões franceses, que pouco antes derrotaram por 1 a 0 a Colômbia, adversária dos brasileiros na disputa pela medalha de bronze, no mesmo dia. A seleção argentina, campeã do mundo no ano passado, agora sonha com o primeiro título paralímpico, algo que nenhum outro país conseguiu até o momento porque o Brasil foi campeão desde que a modalidade estreou nos Jogos,em Atenas-2004.

Como foi o jogo

Nas cinco edições anteriores, a Argentina conseguiu duas pratas e dois bronzes, ficando fora do pódio em apenas uma ocasião. Aos pés da torre Eiffel, depois do anoitecer em Paris, os argentinos resistiram à pressão dos brasileiros e até tiveram chances de marcar para sair com a vitória no tempo regulamentar, mas o placar não saiu do zero.

Na disputa de pênaltis, as duas equipes erraram duas das primeiras cinco cobranças. Nas alternadas, Osvaldo Fernández colocou a Argentina em vantagem e, na sequência, o veterano Ricardinho (35 anos), quatro vezes campeão paralímpico, mandou a bola na trave, um erro que custou a derrota para o Brasil.