Atleta que disputou as Olimpíadas 2024 é hospitalizada após namorado atear fogo sobre ela

Rebecca Cheptegei, atleta ugandesa que disputou a maratona nos Jogos Olímpicos de Paris, foi hospitalizada no Quênia após ter sido supostamente atacada por seu namorado, informou a polícia do país africano.

O também atleta queniano Dickson Ndiema Marangach teria entrado na casa da corredora no condado de Trans-Nzoia no domingo por volta das 14h locais e esperado que ela e os filhos retornassem da igreja, afirmaram fontes policiais.

"Dickson jogou gasolina em Rebecca e depois ateou fogo sobre ela", afirmaram os relatórios policiais, acrescentando que as chamas também feriram o suposto agressor. Segundo a polícia, os vizinhos socorreram o casal e os levaram a um hospital no condado de Kitale, onde foram internados "com múltiplas queimaduras".

As forças de segurança não mencionaram se os filhos da corredora de longa distância ficaram feridos. A polícia descobriu que o casal tinha "discussões familiares constantes". Rebecca Cheptegei ficou em 44º lugar na maratona de Paris-2024.