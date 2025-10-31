Diário do Nordeste
Chiara Tarantino e Benedetta Pilato são atletas da seleção italiana de natação

Jogada

Nadadoras italianas são presas por furto de perfumes em aeroporto

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino aguardavam voo de retorno para a Itália em Cingapura quando foram detidas

Redação 31 de Agosto de 2025
Gabrielzinho

Jogada

Gabrielzinho conquista seu terceiro ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris

Gabrielzinho vai disputar sua última prova na capital francesa na sexta-feira (6)

AFP/Diário do Nordeste 02 de Setembro de 2024
Imagem do nadador brasileiro Gabriel Araújo

Jogada

Natação nas Paralimpíadas-2024: Gabrielzinho conquista o bicampeonato paralímpico nos 50m livre S2

A medalha veio dois dias após a conquista do ouro nos 100m costas

Leví Lima* 31 de Agosto de 2024
Imagem da nadadora brasileira Maria Carolina Santiago

Jogada

Natação nas Paralimpíadas-2024: Carol Santiago é ouro nos 100m costas na classe S12

Com a conquista, Carol se igualou à velocista Ádria dos Santos como maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas

Leví Lima* 31 de Agosto de 2024
Iagem do nadador irlandês Daniel Wiffen

Jogada

Ator de Game of Thrones que ganhou ouro olímpico é hospitalizado após maratona aquática no Rio Sena

O irlandês, que bateu recorde quando conquistou ouro nos 800m livre, além de um bronze nos 1500m livre

Redação 13 de Agosto de 2024
Ana Marcela Cunha na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Maratona aquática nas Olimpíadas 2024: Ana Marcela Cunha termina fora do pódio e fica sem medalha

A brasileira defendia o posto de atual campeã, conquistada nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021

Diário do Nordeste/Estadão 08 de Agosto de 2024
atleta

Jogada

Campeão olímpico é flagrado enquanto dorme no gramado da Vila Olímpica para escapar do calor

Thomas Ceccon chamou atenção com a cena

Crisneive Silveira 04 de Agosto de 2024
imaem mostra nadadora

Jogada

Natação brasileira encerra participação nas Olimpíadas de Paris sem pódios

Atletas brasileiros disputaram as últimas três provas nesta sexta-feira (2)

Crisneive Silveira 02 de Agosto de 2024
2024.07.31 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Natação feminino. Beatriz Dizotti durante a disputa da final dos 1500m livre

Jogada

Natação nas Olimpíadas 2024: acompanhe os brasileiros na luta por vaga nas finais

País terá representantes em pelo menos três provas

Daniel Farias 02 de Agosto de 2024
atleta

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira (2)

Confira a agenda desta sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024

Hugo Eduardo 02 de Agosto de 2024
