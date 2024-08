Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta sexta-feira (2)

Esta quarta-feira (2), marca o último dia de disputas individuais do judô. Além disso, o Brasil também será representado nas modalidades do tênis de mesa, tiro com arco, basquete, ginástica de trampolim e mais. Confira a agenda brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (2)

Judô

Brasileiros: Rafael Silva (+100kg) e Beatriz Souza (+78kg)

A partir das 5h: eliminatórias, oitavas e quartas de final

A partir das 11h: repescagem, semifinais, disputa do bronze e final

Atletismo (primeira sessão)

5h05: início das provas do decatlo - José Fernando Santana

5h15: salto em altura feminino (classificação) - Valdileia Martins

Tiro com arco (equipes mistas)

5h46: Brasil x México - oitavas de final

9h15: quartas de final

10h31: semifinais

11h24: disputa do bronze

11h43: ouro

Basquete masculino

6h: Japão x Brasil - 3ª rodada do Grupo B

Natação

6h: 100m borboleta masculino (Kayky Mota) - eliminatórias

6h40: 800m livre feminino (Mafê Costa) - eliminatórias

7h03: revezamento 4x100m medley misto - eliminatórias

16h: 100m borboleta masculino - semifinais

Ginástica de trampolim Feminino

7h: classificatórias - Camilla Gomes

8h50: final

Masculino

13h: classificatórias - Rayan Dutra

14h50: final

Vela

Provas a partir das 7h05: Gabriella Kidd - Dinghy feminino

Provas a partir das 7h05: Henrique Haddad e Isabel Swan

Regata da medalha a partir das 7h13: Martine Grael e Kahena Kunze - Skiff feminino

Corridas a partir das 7h20: Bruno Fontes - Dinghy masculino

Vôlei masculino

8h: Brasil x Egito - 3ª rodada do Grupo B

Tênis de mesa

9h30: Hugo Calderano (BRA) x Truls Moregardh (SWE) - semifinal

Canoagem slalom

10h30: caiaque cross masculino (Pepe Gonçalves) - contrarrelógio

11h40: caiaque cross feminino (Ana Sátila) - contrarrelógio

Boxe

11h18: Jucielen Romeu (BRA) x Alyssa Mendoza (USA) - oitavas de final da categoria até 57kg feminina

16h36: Wanderley Pereira (BRA) x Oleksandr Khyzhniak (UKR) - quartas de final da categoria até 80kg masculina

Vôlei de praia

12h: Carol/Bárbara (BRA) x Stam/Schoon (NED) - 3ª rodada do Grupo E

16h: Perusic/Schweiner (CZE) x Evandro/Arthur (BRA) - 3ª rodada do Grupo E

Atletismo (segunda sessão)