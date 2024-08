Judô nas Olimpíadas de Paris 2024: Beatriz Souza vence com VAR e se aproxima de medalha

A judoca brasileira Beatriz Souza segue viva em busca de medalha dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 nesta sexta-feira (2). Após estrear com uma vitória contra Izayana Marenco, de Nicarágua, a lutadora superou a sul-coreana Kim Ha-yun e chegou às semfinais, ficando a uma vitória de garantir um pódio na categoria mais de 78kg. É a 1ª Olimpíada da carreira da lutadora.

No tatame, fez uma combate muito disputado e equilibrado, com dois shido, punições no embate, para cada competidora. Após o tempo regulamentar, a luta foi para o Golden Score, que é quando qualquer pontuação define o campeão. Na ocasião, a brasileira aplicou um ippon na adversária concedeu pontos para a sul-coreana. Após análise do árbitro de vídeo (VAR), a decisão foi mudada.

Na próxima luta, a brasileira tem pela frente a francesa Romane Dicko, pela semifinal. Até o momento, a modalidade rendeu dois pódios. Larissa Pimenta foi bronze na categoria até 52kg, enquanto Willian Lima faturou a prata na categoria até 66kg.