Cearense Yasmim Lima é ouro no Sul-Americano de Judô

Atleta representa o Ceará e Associação Resgate Judô para Todos

Crisneive Silveira 26 de Outubro de 2025

Jogada

Atleta do Ceará é bronze no Brasileiro Júnior de Judô e sobe em ranking nacional da categoria

Richarde de Oliveira disputou na categoria meio-pesado (-100kg)

Redação 08 de Setembro de 2025

Jogada

Brasil encerra Mundial de Judô em quinto lugar após esbarrar no Japão

Competição foi realizada na Hungria

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 20 de Junho de 2025
atletas

Jogada

Veja onde praticar judô, modalidade que mais trouxe medalha ao Brasil na história das Olimpíadas

Em Paris, a delegação conquistou quatro medalhas

Crisneive Silveira 18 de Agosto de 2024
Ginástica por equipes

Jogada

Nove das 14 medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 foram conquistadas por mulheres; veja

O Brasil ainda tem grandes chances de conseguir medalhas em outras categorias femininas

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 07 de Agosto de 2024
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô | Brasil conquista medalha de bronze em equipe

Jogada

Brasil é medalha de bronze no judô por equipes nas Olimpíadas 2024 após vitória sobre a Itália

Foi a quarta medalha do Brasil no judô nos Jogos Olímpicos de Paris

Daniel Farias 03 de Agosto de 2024
Betriz Souza é uma mulher negra e alta de cabelos crespos amarrados em um coque. Na foto, ela sorri e exibe sua medalha de ouro conquistada nas Olimpíadas de Paris

Jogada

Conheça a trajetória da atleta Beatriz Souza, ouro do judô das Olimpíadas

Beatriz conquistou o ouro após derrotar a israelense Raz Hershko na categoria +78kg do judô feminino

Redação 02 de Agosto de 2024
Bia Souza emocionada após o ouro

Jogada

Bia Souza se emociona em ligação com pais durante entrevista após ouro nas Olimpíadas; veja vídeo

Judoca conversou com os pais por ligação de vídeo após o ouro no judô

Daniel Farias 02 de Agosto de 2024
Bia Souza exibe medalha de ouro olímpica conquista no judô durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Quadro de medalhas atualizado das Olimpíadas de Paris 2024; veja posição do Brasil

Brasil subiu para 19º lugar no quadro de medalhas

Redação 02 de Agosto de 2024
O francês Teddy Riner é um dos grandes destaques do judô

Jogada

Rival de Teddy Riner se irrita ao perder luta e empurra francês; veja vídeo

Guram Tushishvili deve ser punido e ficar de fora da repescagem pelo bronze

Diário do Nordeste/Estadão 02 de Agosto de 2024
