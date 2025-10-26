Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Cearense Yasmim Lima é ouro no Sul-Americano de Judô

Atleta representa o Ceará e Associação Resgate Judô para Todos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 14:47)
Jogada
Legenda: Yasmim Lima, Campeã Sul-Americana de Judô.
Foto: Reprodução/Instagram Yasmim Lima

A judoca Yasmim Lima é ouro no Campeonato Sul-Americano da modalidade. A atleta, que representa o Ceará SC e a Associação Resgate Judô Para Todos, subiu ao lugar mais alto do pódio ao aplicar um ippon na uruguaia Renata Ortiz, na categoria até 52kg. A disputa ocorreu neste sábado (25), em Assunção, no Paraguai. A atleta comemorou o novo título nas redes sociais a medalha inédita.

"Gratidão, meu Deus, por estar comigo sempre! Agradecer a todos que me ajudaram até aqui. (...) Já tinha títulos nacionais, Opens, Pan-Americanos e a nível mundial, faltava um Sul-Americano no currículo, agora não falta mais!", celebrou a atleta em texto publicado numa rede social. 

"Vamos por mais, agora é voltar pra casa que segunda tem treino e temos pelo menos mais três competições importantes esse ano", completou.

Antes de disputar a luta final, a cearense passou pela equatoriana Alejandra Ramirez nas quartas e encarou a brasileira Luiza Sousa na semifinal. Yasmim, que é atual Campeã Cearense, também participou do Treinamento de Campo Internacional a convite da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

 

 

Jogada

