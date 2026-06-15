Entenda por que Lamine Yamal não é titular da seleção da Espanha na Copa do Mundo

A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 sem o principal astro do país como titular, o atacante Lamine Yamal. O atleta do Barcelona é opção no banco de reservas contra Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), às 14h (de Brasília), no estádio de Atlanta, nos EUA.

O time titular espanhol tem: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri, Pedri e Fabián Ruiz; Oyarzábal, Gavi e Ferrán Torres. Apesar da surpresa da torcida, essa situação foi definida pelo técnico Luis de la Fuente, que priorizou quem tem melhor condição física.

"Não vai começar jogando, mas poderá jogar minutos importantes, e vamos tomar a decisão com o andamento da partida", explicou. O astro do Barcelona não atua desde o fim de abril por conta de uma lesão muscular na coxa. Deste modo, ainda não tem o melhor ritmo de jogo e foi poupado de todos os últimos amistosos da equipe nacional antes do Mundial. Quando Lamine Yamal pode jogar?

A tendência é de que Lamine Yamal possa atuar contra Cabo Verde, no 2º tempo. Com apenas 18 anos, é apontado como a principal esperança para o bicampeonato mundial.

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo. O segundo compromisso está marcado para domingo (21), diante da Arábia Saudita, às 13h, em Atlanta, quando Yamal pode ser titular. Já o fechamento da fase de grupos será sexta-feira (26), contra o Uruguai, às 21h, em Akron, também nos EUA.