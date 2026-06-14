Ferroviário conhece adversário da 2ª fase da Série D do Brasileiro; veja detalhes

O Ferroviário conheceu o adversário da 2ª fase da Série D do Brasileiro de 2026. Com o encerramento da fase de grupos, o Tubarão da Barra vai enfrentar o Central-PE na etapa eliminatória, em dois jogos. A data e o horário dos confrontos ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Por conta da melhor campanha, o Ferrão tem a vantagem de decidir a classificação em casa, no Estádio Presidente Vargas (PV). A partida de ida será realizada em Caruaru.

Na 1ª fase, o Ferroviário terminou na liderança do A7, com 21 pontos - na mesma chave, Tirol e Atlético-CE foram eliminados. Já o Central-PE foi o 4º colocado do Grupo A8, somando 13, com vaga conquistada apenas neste domingo (14), no Lacerdão, com vitória por 2 a 1 contra Laguna, do Rio Grande do Norte.

Vale ressaltar que o time coral, bicampeão nacional, não é o único representante cearense vivo na Série D. O mata-mata reúne também Iguatu e Maracanã.

Confrontos do futebol cearense na 2ª fase da Série D