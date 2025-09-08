Diário do Nordeste
Atleta do Ceará é bronze no Brasileiro Júnior de Judô e sobe em ranking nacional da categoria

Richarde de Oliveira disputou na categoria meio-pesado (-100kg)

Legenda: Richarde de Oliveira conquistou bronze na categoria meio-pesado (-100kg).
Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Richarde de Oliveira conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro Júnior de Judô. O atleta, que representa o Ceará, subiu ao pódio na categoria meio-pesado (-100kg). A disputa ocorreu nos dias 6 e 7 de setembro, em Caxias do Sul (RS). Com o pódio, ele se tornou o único judoca masculino do Norte-Nordeste a medalhar na competição.

"Fiquei muito feliz. No começo eu nem acreditei que tinha sido eu o primeiro a conquistar uma medalha nacional do judô para o Ceará. É uma sensação única, fruto de muito esforço, dedicação e do trabalho em equipe. Ver tudo isso dar certo é uma felicidade enorme que vou guardar para sempre", afirmou o atleta em entrevista ao portal do clube.

O atleta do Vovô estreou contra João Passos (PR) nas oitavas de final. Em seguida, venceu Gustavo Silva (SP) e, na semifinal, foi derrotado pro Matheus Guimarães (RJ). O cearense superou Vinicius Marinho (SP) para ficar com a medalha de bronze. Com o resultado, o atleta saiu da quarta para a terceira colocação no Ranking Nacional da Confederação Brasileira de Judô na categoria meio-pesado. 

"Ele se coloca como um atleta de altíssimo potencial. É um atleta novo, que ainda tem muito a percorrer dentro do Sub-21. Se colocou entre os três melhores do Brasil. Segurar valores e promover, fazendo com que esses valores evoluam e elevem a marca do clube, é um dos objetivos do nosso programa. Ficamos orgulhosos do resultado do Richarde. Buscamos os principais atletas do estado. O clube é um apoiador desses atletas, junto ao Comitê Brasileiro de Clubes (CBC)", ressaltou Andrade Neto, diretor de esportes olímpicos do clube.

