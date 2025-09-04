Faltou algum reforço? Veja balanço da última janela do Ceará | Jogada do Vozão #31

Na "descida da montanha" que é o segundo turno do Brasileirão, Ceará faz suas últimas apostas com o fechamento da janela de transferências. O time alvinegro trouxe cinco jogadores para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro. Quem chega para ser titular e carências no elenco foram temas abordados no episódio que teve apresentação de Samuel Conrado e participações de Alexandre Mota e Brenno Rebouças.

Além da "janela de correções", o Jogada do Vozão ressaltou carências observadas no Ceará para este período Data-Fifa. Com duas semanas de atividades, Léo Condé tem tempo para azeitar o time e apresentar sua metodologia aos novos jogadores.

