Faltou algum reforço? Veja balanço da última janela do Ceará | Jogada do Vozão #31

Para o restante do Brasileirão, o Ceará reforçou principalmente seu setor ofensivo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:34)
Jogada
Legenda: Zanocelo, Vina, Rodriguinho, Paulo Baya e Lucca foram as contratações do Ceará na última janela de 2025
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Na "descida da montanha" que é o segundo turno do Brasileirão, Ceará faz suas últimas apostas com o fechamento da janela de transferências. O time alvinegro trouxe cinco jogadores para o restante da disputa do Campeonato Brasileiro. Quem chega para ser titular e carências no elenco foram temas abordados no episódio que teve apresentação de Samuel Conrado e participações de Alexandre Mota e Brenno Rebouças.

Além da "janela de correções", o Jogada do Vozão ressaltou carências observadas no Ceará para este período Data-Fifa. Com duas semanas de atividades, Léo Condé tem tempo para azeitar o time e apresentar sua metodologia aos novos jogadores.

ASSISTA O EPISÓDIO

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.

 

