Ceará tem cinco desafios antes de enfrentar o Vasco na Série A

O Ceará tem mais uma semana de treinamentos até o desafio contra o Vasco, no próximo domingo (14), às 20h30, em São Januário/RJ, pela Série A. A partida é vital para definir o destino alvinegro no Brasileirão. Assim, o Vovô tem cinco metas principais até o dia do jogo.

O Diário do Nordeste lista as tarefas de Léo Condé e do staff. No momento, a equipe aparece na 11ª posição, com 26 pontos, enquanto o Vasco surge em 15º, com 22.

Objetivos do Ceará até o jogo com o Vasco

1 - Recuperar atletas do DM

Legenda: O lateral-direito português Rafael Ramos chegou ao Ceará em 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

No dia 30 de agosto, quando perdeu o Juventude na Arena Castelão, o Ceará divulgou o boletim médico com quatro jogadores: o lateral-esquerdo Matheus Bahia (fisioterapia), o lateral-direito Rafael Ramos (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda), o volante Lourenço (virose) e o atacante Fernandinho (em fase final de transição física).

Diante do Vasco, a meta é recuperar todo mundo do DM. No momento, todos citados, apenas Rafael Ramos abre a semana com necessidade de tratamento em Porangabuçu. Pela importância do confronto, é importante para Léo Condé ter todo o elenco à disposição.

2 - Melhorar a parte física de Vina

Legenda: O meia Vina entrou no 2º tempo da derrota para o Juventude pela Série A Foto: Thiago Gadelha / SVM

Vina foi apresentado como reforço em 6 de agosto. Depois disso, ficou fora de quatro jogos (Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio) para se recondicionar fisicamente e estreou diante do Juventude. Sem atuar desde 18 de maio pelo Al-Jubail, da 2ª divisão do futebol árabe, o camisa 29 estava visivelmente fora de ritmo e longe da condição de preparação ideal.

Por isso, a meta também é contar com o meia próximo de 100% frente ao Vasco. Com contrato até 2026, Vina foi o 1º reforço da janela e chega sob alta expectativa da torcida.

3 - Incorporar os outros 4 reforços no elenco

Legenda: Paulo Baya estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino pela 20ª rodada da Série A Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará anunciou cinco reforços para a sequência da Série A. Além de Vina, o Vovô contratou o volante Vinícius Zanocelo e os atacantes Rodriguinho, Paulo Baya e Lucca. Do quinteto, Zanocelo e Lucca ainda não estrearam, enquanto os outros possuem 77 minutos somados.

Com poucos recursos, os nomes escolhidos precisam funcionar para auxiliar nos objetivos da temporada de 2025. Sem chance de novas incorporações, Condé deve aproveitar o período para conhecer mais das características e realizar a integração total das peças no elenco atual.

4 - Evoluir o desempenho ofensivo

Legenda: Pedro Raul marcou dois gols na vitória contra o Vasco pelo 1º turno da Série A Foto: Kid Júnior / SVM

O Ceará não vence há três partidas no Brasileirão: derrotas para Juventude e Bahia, além do empate com o Grêmio. No período, passou em branco em todas as partidas da Série A. Logo, essa queda de desempenho tem uma relação direta com a baixa produção ofensiva.

No geral, o Vovô tem o 2º ataque com menos gols (19), igual ao Juventude, sendo melhor somente que o lanterna Sport (14). Por isso, Léo Condé tem o desafio de recuperar o ataque e algumas peças importantes. Artilheiro, Pedro Raul, com 13 gols, não marca há cinco rodadas, e Pedro Henrique, antes titular, não balança as redes há quatro meses.

5 - Definir dupla de zaga titular

Legenda: Revelado na base alvinegra, o zagueiro Marcos Victor voltou ao Ceará em 2025 Foto: Davi Rocha / SVM

A principal marca do Ceará em 2025 é a solidez defensiva. O time tem o 5º setor menos vazado do Brasileirão, com 20 gols sofridos em 21 jogos. A retomada desse trunfo será importante na sequência da competição, com uma tarefa: definir a dupla de zagueiros titular.

Willian Machado é indiscutível, no rol dos melhores da posição na Série A. A briga aparece entre Marcos Victor e Marllon. O primeiro ganhou oportunidades recentes e foi bem, principalmente contra o Cruzeiro, enquanto o segundo é mais experiente e foi titular no ano. Assim, a semana será importante para entender as preferências de Léo Condé.