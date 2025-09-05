Próximos 5 jogos podem definir objetivo do Ceará no Brasileirão; veja cenário

O Ceará tem cinco jogos essenciais para definir o objetivo na Série A de 2025. Apesar de registrar muito campeonato pela frente, o próximo recorte de adversários é o que o Vovô somou mais pontos no 1º turno, o que aumenta a expectativa pelo desempenho na competição diante da oscilação no momento.

Os oponentes são: Vasco (F), Bahia (C), São Paulo (F), Vitória-BA (F) e Santos (C). No início do torneio, com mandos invertidos, o time de Léo Condé conquistou oito dos 15 pontos disputados. No geral, a equipe teve duas vitórias (Vasco e Vitória-BA) e dois empates (São Paulo e Santos) e perdeu para o Bahia, com polêmica.

Resultado do Ceará no 1º turno

15.04.2025 - Ceará 2x1 Vasco | Arena Castelão

21.04.2025 - Bahia 1x0 Ceará | Arena Fonte Nova

26.04.2025 - Ceará 1x1 São Paulo | Arena Castelão

03.05.2025 - Ceará 1x0 Vitória-BA | Arena Castelão

12.05.2025 - Santos 0x0 Ceará | Allianz Parque

Legenda: Pedro Raul marcou dois gols na vitória contra o Vasco pelo 1º turno da Série A Foto: Kid Júnior / SVM

O aproveitamento de 53% nesse intervalo seria crucial para um “respiro” na classificação. Se conseguir repetir, chegaria aos 34, precisando de apenas mais 10 em 12 rodadas, ou seja, encaminharia a permanência na elite nacional. E uma projeção otimista seguindo essa matemática - de oito pontos a cada cinco rodadas - deixaria o Ceará com 50 no fim, uma pontuação mais que suficiente para escapar e chegar na Copa Sul-Americana.

Em contrapartida, se mantiver o obtido nos últimos cinco jogos, quando ganhou somente quatro dos últimos 15, segue no pelotão próximo do Z-4, o que seria um risco grande. Na tabela de momento, o Vovô é o 12º colocado geral, com 26 pontos - quatro de vantagem para a zona de rebaixamento, aberta pelo Vitória-BA (22).

Legenda: O Ceará tem uma diferença de quatro pontos para a zona de rebaixamento da Série A Foto: reprodução / SrGoool

De fato, a tendência é de maior dificuldade no returno. Logo, o panorama só aumenta a cobrança por melhores resultados imediatos nos jogos em sequência.

A missão é atingir a média histórica (45) com antecedência, sem necessitar das últimas cinco rodadas. Isso porque, apesar do desempenho alvinegro, a reta final é dificílima, com Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C) pela frente, possivelmente, com todos lutando para definir o novo campeão.

