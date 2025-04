Bahia x Ceará no Brasileirão: onde assistir, escalações e horário

Bahia e Ceará se enfrentam no Brasileirão 2025 nesta segunda-feira (21), pela quinta rodada da Série A do Brasileirão 2025. O jogo será às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

As duas equipes vêm de resultados distintos na quarta rodada da Série A do Brasileirão. O Ceará conquistou uma vitória importante sobre o Vasco, com brilho de Pedro Raul, enquanto o Bahia perdeu por 3 a 0 para o Cruzeiro.

ONDE ASSISTIR BAHIA X CEARÁ NO BRASILEIRÃO

A partida Bahia x Ceará, no Brasileirão, terá transmissão do Sportv e do Premiere, na televisão.

COMO CHEGA O BAHIA

O técnico Rogério Ceni deve fazer mudanças significativas na escalação do Bahia para esta partida. De acordo com informações do ge, Ronaldo e Santiago Arias não treinaram e devem ser desfalques, assim como Gabriel Xavier, Kanu e Michel Araujo.

A equipe baiana ainda não venceu nesta edição do Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a vice-lanterna da competição, com três pontos conquistados. Em quatro jogos, são três empates e uma derrota, para o Cruzeiro.

Legenda: Ceará e Bahia, na Copa do Nordeste. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

COMO CHEGA O CEARÁ

O Ceará terá desfalques e retornos importantes para essa partida. O lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor não podem enfrentar o Bahia por questões contratuais. Bruno Ferreira não viajou por conta de lesão.

Por outro lado, o atacante Pedro Henrique voltou a ser relacionado após um longo período afastado por lesão. O jogador havia sido um dos grandes destaques do Ceará no início da temporada 2025.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE BAHIA X CEARÁ NO BRASILEIRÃO

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez.

Ceará: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Raul.

BAHIA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada da Série A do Brasileirão 2025

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 21/04/2025 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)