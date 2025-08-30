Ceará x Juventude: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara o Juventude, neste sábado (30), às 16h, em duelo pela 22ª rodada do Brasileirão. O Vozão ocupa a intermediária da competição, enquanto o Jaconero luta para sair da zona de rebaixamento. Com expectativa de estreia do meia Vina, o confronto acontece na Arena Castelão, em Fortaleza.

Veja também Jogada Nicolas deve ser titular do Ceará após lesões de Matheus Bahia e Rafael Ramos Jogada Vina será relacionado pelo Ceará para jogo contra o Juventude e deve fazer reestreia Jogada Lucca é regularizado pelo Ceará no BID e pode estrear pelo Vovô contra o Juventude Jogada Raio-X das contratações do Ceará na janela de transferências | Jogada do Vozão #30

O Ceará chega para o duelo depois de uma semana de preparação na capital cearense. Na última rodada, o Alvinegro ficou no empate sem gols com o Grêmio, fora de casa. Com foco somente na Série A, o time de Porangabuçu ocupa a 10ª posição com 26 pontos somados.

O Juventude tentou embalar na competição, chegou a vencer duas e empatar uma, mas sofreu nova derrota na última rodada. Dentro de casa, o time de Thiago Carpini sofreu revés por 3 a 1 para o Botafogo, no domingo passado. O time alviverde ocupa a 18ª posição com 18 pontos conquistados.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O Premiere transmite o duelo na televisão. Já o Diário do Nordeste, a rádio Verdinha FM 92.5 e o Youtube do Jogada farão a cobertura em tempo real.

VOZÃO E A EXPECTATIVA

Para o confronto, o técnico Léo Condé teve quatro atividades ao longo da semana. Suspenso pelo terceiro amarelo, Willian Machado desfalca o time alvinegro pela primeira vez na Série A deste ano. Marcos Victor e Éder são opções para formar dupla com Marllon. No ataque, Fernandinho segue no período de transição e é desfalque no Vovô.

Outro “problema” fica na lateral-esquerda, com Matheus Bahia, que trata trauma no joelho e deve ficar de fora. O substituto nas últimas partidas, Rafael Ramos, que atuou de forma improvisada, sentiu desconforto nos treinamentos e também é baixa no time. Com isso, Nícolas assume o posto de titular naquele setor defensivo alvinegro.

Uma peça que volta a ser opção é Fernando Sobral. O volante cumpriu suspensão automática na última rodada e fica à disposição de Léo Condé. Porém, o treinador deve manter Richardson e Dieguinho como dupla de volantes para o duelo desta tarde.

Parte da torcida alvinegra deposita a esperança de acompanhar, diante do Juventude, a reestreia do meia-atacante Vina. Desde sua chegada, o camisa 29 teve três semanas de trabalhos intensos junto ao departamento físico do Vozão para ser uma opção no time. A última vez que ele entrou em campo foi em maio, ainda pela segunda divisão do campeonato da Arábia Saudita.

Com 19 gols sofridos, o Ceará tem a 6ª melhor defesa da Série A. Em sete ocasiões o time entrou em campo e não teve o sistema defensivo vazado na competição. Devido às baixas, o setor é o mais modificado para enfrentar o time do Rio Grande do Sul.

Já no ataque, Pedro Raul segue na artilharia do Brasileirão com sete gols marcados, seguido por Galeano, com quatro bolas na rede. Marllon deixou sua marca também duas vezes, enquanto Matheus Araújo, Lucas Mugni, Pedro Henrique e Lourenço marcaram em uma oportunidade cada.

JACONERO QUER ARRANCADA

Longe de casa, o time de Caxias do Sul tenta retomar o caminho das vitórias na Série A. A equipe de Carpini deve ter quatro baixas certas: o lateral-direito Ewerthon, o meia-atacante Lucas Fernandes e os atacantes Gilberto e Giovanny. Os três jogadores seguem tratamento intensivo junto ao departamento médico.

Na zona de rebaixamento, a equipe contratou o técnico Thiago Carpini, que foi demitido do Vitória. Desde que retornou ao Jaconero, ele soma duas vitórias, um empate e uma derrota, uma média na casa de 58,3% de aproveitamento. Contra o Ceará, o comandante vai para seu quinto jogo à frente do time alviverde.

Em 20 rodadas já disputadas, o Juventude carrega o fardo de pior defesa da competição com 41 gols sofridos. A equipe gaúcha soma 12 derrotas, além de 5 vitórias e 3 empates ao longo da temporada na Série A. O time da Serra Gaúcha tem apenas um ponto longe do estádio Alfredo Jaconi, como visitante na Série A.

Gabriel Taliari e Batalla são os artilheiros do Juventude na Série A com quatro gols marcados cada. A equipe marcou 18 gols ao longo da competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Marcos Victor e Nícolas; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Ángel, Luan e Alan Ruschel; Jadson, Caique, Nenê e Mandaca; Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

CEARÁ X JUVENTUDE | FICHA TÉCNICA

Competição: 22ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Castelão

Data: 30/08/2025 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistente 1: Luis Filipe Gonçalves Correa (PB)

Assistente 2: Shumacher Marques Gomes (PB)

Quarto árbitro: Maguielson Lima (DF)

Árbitro de vídeo (VAR): Adriano de Assis Miranda (SP)