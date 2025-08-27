Com reforços, Ceará libera 8 atletas, mas impede saída de destaques do time; veja nomes

O Ceará encerrou a busca por contratações na janela de transferências. Com cinco reforços, o Vovô entende que preencherá as lacunas do elenco para a sequência de trabalho de Léo Condé. Em paralelo, a diretoria também trabalhou para impedir a saída de destaques da equipe.

O Diário do Nordeste apurou que a meta interna foi atingida, com a liberação de atletas que não tinham espaço, a chegada de novas peças, além da manutenção de titulares.

De todos os nomes que receberam proposta, apenas três não foram liberados. Do principal, o goleiro Bruno Ferreira, o volante Lourenço e o atacante Pedro Henrique foram sondados e procurados por concorrentes do mercado nacional, mas a gestão recusou as propostas e garantiu a sequência.

Legenda: O atacante Pedro Henrique recebeu propostas do futebol nacional, como o Athletico-PR Foto: Gabriel Silva / Ceará

O clube também se preparou contra investidas para outros ativos, como o zagueiro Willian Machado e o volante Dieguinho, hoje imprescindíveis na formação alvinegra, e até sinalizou aos interessados como inegociáveis, com foco no desempenho esportivo. A necessidade de negociação foi reduzida após o clube atingir a meta de vendas para o ano de 2025 ainda em fevereiro, que era de faturamento de R$ 26,4 milhões. Apenas com Saulo Mineiro, Erick Pulga e David Ricardo, o Vovô somou R$ 28,8 milhões.

Ceará liberou 8 atletas na janela de transferência

Legenda: Sem espaço, o zagueiro Ramon Menezes se transferiu para o Sport Foto: Felipe Santos / Ceará

As demais peças consultadas foram liberadas sem dificuldade: o zagueiro Ramon Menezes foi vendido ao Sport por R$ 1 milhão, o atacante Bruno Tubarão foi para o Persija Jakarta, da Indonésia, por US$ 100 mil dólares (cerca de R$ 540 mil) e o atacante João Vitor se transferiu ao Zalaegerszeg, da Hungria, com cláusulas para chegar até € 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão).

Além disso, também rescindiu os contratos com os meias Jorge Recalde, Rômulo e Léo Rafael, e o atacante Alejandro Martínez. Já o centroavante Lelê também saiu após vínculo de empréstimo encerrado com o Fluminense, que resultou em uma receita de mais R$ 1,9 milhão.

5 reforços no mercado alvinegro