Ceará acerta contratação do centroavante cearense Lucca, do Internacional

Jogador teve passagem pela base alvinegra e chega em definitivo ao Vovô

Escrito por
Brenno Rebouças e Ian Laurindo* brenno.reboucas@svm.com.br e ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:47)
Jogada
Legenda: Atacante teve passagem pela base do Vovô e chega em definitivo ao Alvinegro.
Foto: Divulgação/SC Internacional

O Ceará acertou a contratação do centroavante Lucca, do Internacional. O jogador de 22 anos, inclusive, é cearense e teve passagem pela base do Alvinegro. A informação inicial foi dada pelo jornalista Léo Sonda e confirmada pelo Diário do Nordeste

Com o contrato se encerrado com o Colorado no fim do ano, o atacante chega para disputar a posição com Pedro Raul. Em negociação, o atleta chega em definitivo ao Ceará, após passagem no Inter, tendo sido incluído na negociação da vinda do Charles ao Vovô em 2020.

Destaque das categorias de base do Internacional, Lucca teve 71 jogos pelo profissional do time gaúcho, marcando 3 gols e tendo contribuído com 4 assistências.

