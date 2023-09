Diretor da base do Ceará detalha ida do atacante Lucca ao Internacional: 'Negociação bem sucedida'

Diretor das Categorias de Base do Ceará, Israel Portela falou sobre a negociação do atacante Lucca, formado na base do Alvinegro. Cria do clube, o atleta teve parte dos direitos econômicos vendidos ao Internacional. Destaque na base do Colorado, o jogador foi promovido ao profissional pelo técnico Mano Menezes no início de 2023.

“Todo mundo fala que o Lucca era pra ser nosso camisa 9. O Pablo está fazendo três vezes mais gols que o Lucca e ninguém está dizendo que o Pablo é para ser nosso camisa 9. Mas vou explicar. O Lucca foi uma escolha do Departamento de Futebol. Para mim, uma negociação bem sucedida, porque o Lucca foi envolvido na contratação do Charles, volante que veio do Internacional. O Charles foi o volante campeão da Copa do Nordeste, um jogador que depois deu retorno financeiro ao clube, foi vendido para o time da Dinamarca. E o Ceará ainda detém 50% do Luca. Ou seja: a gente tem que torcer para que o Lucca faça muito gol. Daqui há dez anos, com certeza a gente não está mais aqui, mas quem estiver vai receber esse valor da negociação do Lucca”, explicou Israel Portela em entrevista coletiva nesta terça-feira (5).

O centroavante de 20 anos teve o contrato renovado com o Internacional em junho de 2023. Agora, o vínculo vai até dezembro de 2025. Israel Portela explica um pouco dos processos envolvendo a base e lembra que o Ceará trabalha com categorias de base desde o Sub-8.

“Quando o clube não tem esse contrato de formação, outros clubes, às vezes, procuram os empresários, caso os jogadores tenham, ou as próprias famílias. Eu me deparo muito com a situação de o garoto pedir para sair, e eu não ter essa segurança jurídica. Prefiro dialogar com outro clube que está querendo esse garoto e ficar com percentual para o Ceará do que esse menino ir embora com raiva do clube, da gente, e acabar sem jogar. Esse é o primeiro recorte desses garotos de 14 anos para baixo. Outros garotos negociados foram opções de mercado, decisão da própria diretoria… Todos os garotos que são emprestados pelo clube permanecem com contrato, todos os contratos no Departamento Jurídico do clube”, finalizou.

Na ocasião, o Ceará também lançou o Plano Atleta, que é um sócio voltado para os atletas das categorias de base do clube. Pela Série B, o Alvinegro volta a campo nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão.