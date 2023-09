Barletta comemora boa fase, mas garante foco no acesso: ‘não importa eu fazer 15 gols e não subir’

O jovem atacante Chrystian Barletta foi o principal nome do Ceará nas últimas rodadas da Série B 2023. Ele marcou três gols nas últimas quatro rodadas e conduziu o Vovô à vitória por 1 a 0 sobre o Criciúma, no último sábado (2), na Arena Castelão.

Mas, para o atacante de 22 anos, os bons números individuais são substituíveis pelo sucesso geral do clube na luta pelo retorno à elite do futebol brasileiro. Barletta comentou sobre a questão em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (5).

Legenda: Barletta soma três gols pelo Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

“Estou muito feliz com esse meu começo no Ceará. É claro que o importante para mim é que o Ceará vença. Não importa eu fazer 15 gols até o final do ano e a gente não subir para a Série A, isso não vai valer de nada”, disse o atacante.

CHEGADA DE MANCINI E MUDANÇA DE POSTURA

A vitória do Ceará sobre o Criciúma marcou a estreia de Vagner Mancini como treinador do Ceará. Chrystian Barletta, autor do gol que deu a vitória ao Vovô, destacou as mudanças postas em prática pelo novo comandante alvinegro.

“A principal mudança foi a questão de pressionar o adversário, principalmente estando na nossa casa. A gente conseguiu impor bem nosso ritmo dentro de casa”, destacou.

Chrystian Barletta Atacante do Ceará É mais espírito, energia que você passa para os jogadores. São dois dias de treinamento. Se fosse pelo treino, não dá tempo você treinar muita coisa, então é mais pela conversa, energia, a comissão vindo com uma energia, mostrando que eles acreditam também.

O jovem jogador destacou que Mancini conseguiu resgatar o espírito vitorioso da equipe. “No começo do ano o time foi muito vitorioso. Acho que isso está dentro ainda do nosso elenco, a gente só precisava resgatar isso e eu acho que com esse último jogo a gente conseguiu fazer isso”, completou.

PREPARAÇÃO PARA ENFRENTAR O LONDRINA

Nesta quarta-feira (6), Barletta deve ser mais uma vez titular na partida contra o Londrina. “O time pode estar no G-4 ou no Z-4, eu acho que na partida você deve ser conduzido da mesma maneira, a gente tem que jogar para ganhar independente do time que for”, disse.

A expectativa é que o Ceará assuma mais uma vez uma postura mais ofensiva, pressionando a equipe adversária desde o começo da partida, modelo de jogo semelhante ao aplicado por Vagner Mancini contra o Criciúma.

“Acho que para vencer isso é com o apoio do nosso torcedor, continuar com essa forma agressiva que a gente mostrou nesse último jogo. Acho que tem tudo para dar certo”, comentou Barletta sobre as estratégias a serem utilizadas contra o Londrina.

O palco do confronto será o Estádio Presidente Vargas. “É um estádio onde a torcida fica muito próxima, vira realmente um caldeirão. Tem tudo para nos ajudar na energia do jogo. Jogar com a torcida lotando o estádio acho vai ser muito bom”, comentou o atacante.

*Sob a supervisão de Vladimir Marques.