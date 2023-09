Londrina tem desfalque de ex-Ceará e retorno de artilheiro para enfrentar o Vovô na Série B

O treinador do Londrina, Eduardo Souza, terá dois desfalques importantes para enfrentar o Ceará nesta quarta-feira (6) no estádio Presidente Vargas. O zagueiro Rafael Vaz, que já passou pelo time cearense, e o atacante Paulinho Moccelin estão suspensos e não enfrentam o Vovô.

Os jogadores, que foram titulares na última partida do Londrina na Série B, no empate em 1 a 1 com o Tombense, na última sexta-feira (1º), foram advertidos com o cartão amarelo e completaram a série de três cartões, tendo de cumprir suspensão automática na próxima rodada.

O meio-campista Higor Leite, que sofreu uma lesão na panturrilha, foi desfalque diante do Tombense na última rodada e segue como dúvida para o confronto.

RETORNO IMPORTANTE

O volante João Paulo, de 38 anos, é a principal novidade do Londrina para enfrentar o Ceará. O jogador retorna de suspensão e deve ser titular nesta partida da Série B.

João Paulo é o capitão do Londrina e também o artilheiro da equipe paranaense nesta edição da Série B do Brasileirão. Em 24 rodadas da segunda divisão, são cinco gols e três assistências. Na temporada, são 36 jogos, sete gols e três assistências.

O jogador foi desfalque do Londrina no empate com o Tombense. Ele havia completado a série de três cartões amarelos na derrota do Londrina por 1 a 0 para a Ponte Preta, pela 25ª rodada da competição nacional.

Ceará e Londrina entram em campo nesta quarta-feira (6), às 21h30, no PV, para disputar a 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

*Sob a supervisão de Alexandre Mota.