Ceará reduz distância para G-4 da Série B; veja pontuação para acesso

O Ceará reduziu a distância para o G-4 da Série B após a 26ª rodada. Com a vitória contra o Criciúma no sábado (2), o Vovô diminuiu de oito para seis pontos e aumentou a probabilidade de acesso, apesar da missão seguir difícil. Hoje, a matemática indica que a chance de subir é de 10%.

O índice é do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A média histórica para garantir o acesso é de 63 pontos. Hoje, o Vovô tem 38 e está na 10ª posição na tabela de classificação.

Logo, o Ceará precisa de mais 25 para atingir esse objetivo, restando 36 em disputa para a Série B.

Ao todo, seriam nove vitórias nas próximas rodadas. O número também pode ser obtido de outra forma.

O que o Ceará precisa nas 12 rodadas finais para o acesso?

9 vitórias (27 pontos)

8 vitórias + 1 empate (25 pontos)

7 vitórias + 4 empates (25 pontos)

Por isso, a caminhada alvinegra é árdua sob o comando de Vagner Mancini. A estreia com uma vitória é um sopro de esperança, mas esse caminho já foi vivenciado pelo torcedor alvinegro várias vezes. No 1º turno, por exemplo, a distância chegou a ficar em dois pontos ao término da 8ª rodada, quando engatou três vitórias consecutivas (Tombense, Criciúma e Londrina) com o então treinador Eduardo Barroca.

Logo, apenas uma nova sequência deve permitir a entrada. Na próxima rodada, inclusive, no melhor dos cenários, o Vovô poderia terminar a dois pontos de distância do G-4 caso conseguisse vencer o Londrina. O confronto está marcado para quinta-feira (6), às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV).

Sequência de jogos do Ceará

06.09 - Ceará x Londrina | Presidente Vargas (PV), às 21h30

18.09 - Novorizontino x Ceará | Jorge Ismael Biasi, às 21h

23.09 - Chapecoense x Ceará | Arena Condá, às 17h