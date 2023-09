Ceará x Criciúma: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em busca de uma sequência positiva no returno da Série B, o Ceará recebe o Criciúma às 17h, deste sábado (2), pela 26ª rodada da competição. Com 13 jogos restantes para o fim da competição, o Vozão, que está na intermediária, encara um adversário que ocupa o G4 da tabela. O duelo acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O Alvinegro iniciou a rodada na 11ª posição, com 35 pontos, oito a menos que o Juventude, time que fecha o G4. Com sequência de uma vitória nos últimos sete jogos, a diretoria decidiu pela demissão de Guto Ferreira e a chegada de Vagner Mancini. O novo técnico assume a equipe que ficou no empate em 2 a 2 contra o Tombense, na última rodada.

Do outro lado, o Criciúma vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, no Heriberto Hulse. O resultado positivo deixou o Tigre na 3ª colocação com 44 pontos, na disputa acirrada pelo acesso à Série A. A equipe de Claudio Tencati vem de três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos na competição.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Mancini terá os retornos do atacante Saulo Mineiro e o lateral-esquerdo William Formiga estão fora da partida de estreia dele como técnico do Ceará.

Saulo saiu mais cedo da partida passada lesionado, mas o clube ainda não divulgou um boletim médico detalhando a situação do jogador. Já William Formiga cuida de um estiramento no músculo adutor da coxa direita.

Além de Chay e Nicolas, quem também estará novamente à disposição é Erick Pulga, que ficou de fora do duelo contra o Tombense-MG devido a um quadro viral. O jovem ponta-esquerda, no entanto, não foi confirmado para o jogo contra o Criciúma como os outros dois companheiros e Mancini afirmou que vai observar o treino de hoje para fechar a lista de relacionados.

Chay retorna após quatro rodadas, após ter tratado uma inflamação no joelho esquerdo. Já Nicolas se recuperou de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. “Ainda não sei em quais condições de jogo (deles), mas certamente eles estarão no jogo”, informou o novo comandante alvinegro, após afirmar que não tem nada para esconder da imprensa.

Diante do seu torcedor, o Ceará terá o retorno do lateral-esquerdo Paulo Victor, que cumpriu suspensão contra o Tombense. O jogador deve voltar à titularidade na vaga de Danilo Barcelos, que atuou no último jogo. Por outro lado, Mancini não poderá contar com Richardson, que tomou o terceiro amarelo e não enfrenta o time catarinense.

O Tigre tem o desfalque certo do zagueiro Rodrigo, que tomou o terceiro amarelo contra o Vila Nova, e cumpre suspensão. A vaga fica em aberto para Rayan e Matheus Mancini, que foram testados ao lado do titular Walisson Maia.

Na última rodada, Tencati tinha dúvidas quanto às condições de jogo de Arilson e Fabinho, mas os dois atuaram no Heriberto Hulse. O volante e o atacante foram titulares dentro de casa e devem ser relacionados para o jogo de hoje também.

VOZÃO EM CASA

Na Arena Castelão, o Ceará tenta melhorar o retrospecto recente na Série B, com apenas uma vitória no returno da competição. Quando o recorte é nos jogos como mandante, o Ceará possui apenas o 13º melhor rendimento, com 50% de aproveitamento. Em 12 partidas em seus domínios na Série B, foram cinco vitórias, quatro derrotas e três empates.

Para a partida, a diretoria alvinegra baixou os preços dos ingressos para chamar a torcida à Arena Castelão. As entradas para o confronto diante do adversário catarinense estão custando a partir de R$ 5.

NOVO COMANDO

O empate em 2 a 2 contra o Tombense, quando estava com vantagem de dois gols no placar, foi determinante para a queda de Guto Ferreira. O novo técnico Vagner Mancini teve apenas duas atividades antes do compromisso na tarde deste sábado.

O paulista de 56 anos já comandou a equipe de Porangabuçu em 2011, quando foi campeão cearense e levou o time a semifinal da Copa do Brasil. Depois de ter passado por Atlético-MG, Atlético-GO, Corinthians, Grêmio e, até mês passado, no América-MG, ele retorna ao Ceará.

Vagner Mancini chegou à capital cearense na quinta-feira (31) acompanhado do auxiliar técnico Régis Angeli, do preparador físico Lucas Vinícius e do analista de desempenho Cláudio de Andrade.

OLHO NO TIGRE

Dono da terceira melhor defesa da Série B, o Criciúma tomou 19 gols em 25 partidas, números o deixa atrás apenas de Novorizontino e Vila Nova. O goleiro Gustavo foi o destaque na vitória sobre a equipe goiana, na última rodada, dentro de casa. O momento do time catarinense na competição inclui dez jogos sem ser vazado.

A artilharia do tricolor de Santa Catarina na Série B é puxada por Fabinho e Felipe Vizeu, com cinco gols, cada. Ao longo do ano, o primeiro tem 11 tentos assinalados. Já o segundo teve passagem por cerca de duas temporadas em Porangabuçu quando marcou cinco tentos em 32 jogos.

Cláudio Tencati está em sua terceira temporada à frente do time carvoeiro. Em 44 partidas neste ano, o treinador conseguiu 21 vitórias, 14 empates e 9 derrotas entre o título do Catarinense e as disputas da Copa do Brasil e Série B.

REENCONTRO DOS TIMES

No primeiro turno, em Santa Catarina, a história foi positiva para o Alvinegro de Porangabuçu. Jogando no Heriberto Hulse, o Ceará bateu o Criciúma por 2 a 1, com gols de Nícolas e Erick, enquanto Marquinho Gabriel diminuiu para os donos da casa. O Vozão era comandado por Eduardo Barroca, naquela ocasião.

O confronto de logo mais na Arena Castelão é o 23º entre as duas equipes. A vantagem é do Vozão que tem nove vitórias, contra sete triunfos do Tigre, além de seis empates. O Ceará nunca perdeu para o Criciúma dentro de casa ao longo da história. Com 10 partidas na capital cearense, o Alvinegro venceu seis e as equipes empataram outras quatro vezes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; William Maranhão, Breno e Jean Carlos; Erick (Barletta), Janderson e Bisssoli. Técnico: Vagner Mancini.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Walisson Maia, Rayan (Matheus Mancini) e Marcelo Hermes; Rômulo, Arilson e Fellipe Mateus; Eder, Felipe Vizeu e Fabinho. Técnico: Claudio Tencati.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CRICIÚMA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 02/09/23 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistente 1: Bárbara Roberta da Costa Loiola (PR)

Assistente 2: Sidimar dos Santos Meurer (PR)

4º árbitro: Luciano Miranda da Silva Filho (CE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Assistente do VAR: Ivan Carlos Bohn (PR)