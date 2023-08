CearáCast: O que esperar de Vagner Mancini no Ceará?

O CearáCast desta semana debate a chegada de Vagner Mancini no comando do Alvinegro e o rumo do time nos 13 jogos restantes de Série B. Com mediação de Samuel Conrado, o episódio conta com participação do editor-chefe do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto, e do narrador da Verdinha FM 92.5, Jota Rômulo.

Apesar das críticas, as permanências do diretor Albeci Júnior e do executivo Juliano Camargo na gestão de futebol do clube e a coletiva do presidente João Paulo Silva também foram assuntos.

O CearáCast pode ser acessado no YouTube da TV Diário e nas principais plataformas de áudio. Os episódios também são exibidos na tela da TV Diário, todas as quintas-feiras, às 22h.

ASSISTA AO EPISÓDIO

OUÇA O CEARÁCAST