Presidente do Ceará busca novo profissional para comandar o futebol do clube; veja detalhes

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu coletiva nesta quarta-feira (30) para tratar sobre o momento atual do clube e também a busca por um novo treinador após a demissão de Guto Ferreira. Dentre os pontos, o executivo revelou que vai contratar um outro profissional para o futebol do clube.

No momento, o setor conta com Juliano Camargo (executivo) e Albeci Júnior (diretor de futebol) como principais responsáveis pela tomada de decisão. Apesar das críticas da torcida, inclusive, a dupla foi mantida nas funções. O detalhe seria a criação de um novo cargo para gerenciar o futebol.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Eu acho que é muito importante ter um profissional desses. O que eu vejo no Ceará é que sempre foi o presidente que ficou à frente do futebol, e eu acho que isso precisa mudar. Precisa ter um profissional com o know-how do futebol, que o presidente dê a chancela. Eu pretendo sim, esse ano ainda, trazer esse profissional que eu dê a chave do futebol pra ele".

Em paralelo, o mandatário acredita que o Ceará precisa profissionalizar o cargo de diretor de futebol. Pelo estatuto atual, a vaga deve ser ocupada por um conselheiro, o que deixa Albeci como opção.

João Paulo Silva Presidente do Ceará "Pelo nosso modelo estatutário, o nosso diretor não tem remuneração, então acho importante, principalmente no departamento de futebol. Onde é o nosso calo? É o futebol. Tem muitos anos que a gente não tem o sucesso no futebol. Nada contra o Albeci, eu estou falando do cargo não ser remunerado, que é mais difícil trazer uma pessoa. É muito trabalho para quem tem outras coisas”.

Vale ressaltar que o Conselho Deliberativo montou um comitê para fazer uma revisão do estatuto do Ceará. Um dossiê com possíveis mudanças será feito e depois votado em uma assembleia. Tópicos como remuneração da diretoria e o direito ao voto do sócio-torcedor são pautas debatidas.

Assista a coletiva de João Paulo, presidente do Ceará