Marcos Ytalo, ex-Ceará, viraliza após profetizar título da Copa do Brasil para o Náutico após classificação

O lateral Marcos Ytalo, conhecido na época que defendia o Ceará por “Buiú”, deu uma declaração curiosa após sua equipe, o Náutico, se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Em entrevista pós-jogo, o jogador falou sobre a vitória e, em seguida, de forma inusitada, profetizou o título da competição.

“Eu estava lendo antes de vir para o jogo que a vez que o Náutico chegou mais longe foi em 1990, que foi semifinalista, perdeu para o Flamengo. Nós estamos escrevendo uma história e eu profetizo que vamos passar, chegar até a semifinal. Por que não ao título? Por que não? Eu creio”, declarou o cearense.

Em duelo contra o Vitória, no estádio do Barradão, em Salvador, a equipe pernambucana venceu por 2x0 com gols de dois jogadores que tiveram passagem recente pelo Alvinegro: Marcos Ytalo e Hélio Borges. O lateral saiu da equipe do Ceará em 2023, indo jogar no Sampaio Corrêa. Já o atacante, teve passagem discreta ao jogar mais pelos Campeonato Brasileiro de Aspirantes em 2020.

Legenda: Marcos Ytalo quando jogava no Ceará foi campeão do Campeonato Brasileiro de Aspirantes Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Carreira de Marcos Ytalo

Natural de Fortaleza, surgiu na base do Vovô em 2015. Na época, o jogador ganhou o apelido de “Buiú” e também de “Dazárea”. Após passagens no Joinville, Bragantino, Ferroviária e Santo André, voltou para o Ceará em 2020 e foi campeão do Brasileiro de Aspirantes, competição nacional sub-23. Quando saiu do time cearense em 2023, teve passagens por Sampaio Corrêa-MA, América-RN e chegou nesta temporada de 2024 ao Náutico.