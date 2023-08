Ceará deve anunciar novo treinador nesta quinta-feira (31), garante presidente João Paulo

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu uma entrevista coletiva na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto, na tarde desta quarta-feira (30).

Na entrevista, João Paulo confirmou que o Ceará ainda não tem um novo treinador, mas que as negociações estão avançadas. “Ainda não fechei o treinador, espero fechar ainda hoje. Tem características que a gente está precisando”, afirmou.

Durante sua fala, o dirigente confirmou que o novo treinador já deve comandar o Ceará na próxima rodada da Série B do Brasileirão, neste sábado (2). O Vovô recebe o Criciúma na Arena Castelão, às 17h de Brasília.

O Diário do Nordeste apurou o Ceará está próximo de anunciar Vagner Mancini como novo técnico. O treinador e a diretoria do Alvinegro encaminharam acerto no fim da tarde da última terça-feira (29) e a contratação deve ser selada nas próximas horas.

Sobre essa possibilidade, João Paulo confirmou que de fato Mancini é um dos nomes avaliados, mas disse não haver nada acertado entre o clube e o treinador paulista.

"Não queria ter tirado o Guto, mas infelizmente cada um tem o seu momento", disse João Paulo sobre a saída de Guto Ferreira. O ex-treinador deixou Porangabuçu após apenas 11 rodadas da Série B do Brasileirão.

DEPARTEMENTO DE FUTEBOL MANTIDO E ESTRATÉGIAS ERRADAS

O mandatário alvinegro também confirmou a permanência de Albeci Júnior, diretor de futebol, e Juliano Camargo, gerente de futebol, em seus cargos. “Vão continuar, conversei com eles e decidi mantê-los”, destacou João Paulo.

O presidente assumiu que é um erro ter quatro treinadores em uma mesma edição da Série B do Brasileirão. “Foi um erro. Não se muda quatro treinadores na temporada e considerar isso normal. Assumo essa responsabilidade”, disse.

SOBRE AMEAÇAS RECEBIDAS

João Paulo aproveitou a entrevista coletiva para reforçar o que já havia sido dito pelo clube através de uma nota oficial publicada nesta tarde, repudiando ameaças proferidas contra dirigentes e funcionários do Ceará.

"O que está acontecendo está passando dos limites, eu estou recebendo ameaças, pessoas estão recebendo ameaças. Todas elas vão ter que responder e pagar de alguma forma", comentou o dirigente.

ELENCO QUALIFICADO, MAS QUE NÃO ENCAIXOU

O presidente alvinegro classificou como positiva a montagem do elenco do Ceará para a Série B do Brasileirão 2023. "O elenco tem muita qualidade, infelizmente não conseguimos ainda achar uma formação ideal para que apresente os resultados que a gente espera", disse.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.