É a Lua a protagonista dos eventos astronômicos ao longo de março de 2025 com um eclipse total e a fase cheia. Além disso, o Equinócio de Outono e a conjunção entre a Lua e o Saturno são marcas importantes do mês. Apesar do período chuvoso, que pode prejudicar as observações, o calendário faz um convite para a beleza no céu.

Os fenômenos foram listados a pedido do Diário do Nordeste pelo Laboratório de Ensino e Pesquisa em Astronomia (Lepa) do Observatório Astronômico Otto de Alencar na Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A relação foi avaliada pelos membros Arthur Feitosa Moreira, Yarlei dos Santos Barbosa e Thacyla Oliveira Souza. Os eventos astronômicos foram analisados conforme a possibilidade de observação do céu a partir do Ceará.

Veja também Ceará Astronomia no celular? Veja 5 aplicativos que ajudam a identificar meteoros, estrelas e planetas Metro Sombras à noite, eclipse e foguetes: conheça as melhores cidades do Ceará para se observar o céu

Eclipse total da Lua e Lua da Minhoca: 14 de março

A Lua vai passar pela sombra da Terra entre 2h09 e 5h47, criando um eclipse lunar total, na madrugada da sexta-feira (14). O satélite natural será parcialmente eclipsado entre 2h10 e 5h48. O eclipse começa na madrugada do dia 13 para o dia 14 às 0h58, quando a Lua entra pela primeira vez em uma região da sombra da Terra chamada penumbra.

Nessa parte externa da sombra da Terra, um observador na Lua veria a Terra obscurecendo parcialmente o disco do Sol, mas não o cobrindo completamente. Como resultado, o brilho da Lua começará a diminuir, pois ela é menos iluminada pelo Sol, mas ela permanece luminosa.

A borda do disco da Lua entra na umbra da Terra às 2h10. Esta é a região do espaço na qual um observador na superfície da Lua veria a Terra obscurecendo completamente todo o disco do Sol.

À medida que uma fração crescente da face da Lua se infiltra na umbra da Terra, dá para observar a sombra circular do nosso planeta “varrer” a face da Lua. A Lua passará completamente dentro da umbra da Terra às 3h26 e o eclipse total começa.

Ao contrário dos eclipses solares, os eclipses lunares são totalmente seguros de se olhar sem a necessidade de olhar através de qualquer tipo de filtro.

Legenda: Eclipse lunar total deve atrair milhares de olhares Foto: Shutterstock

Já na noite do dia 14, será possível observar a Lua na fase cheia já a partir do fim da tarde. Nesta ocasião, a fase é chamada de “Lua da Minhoca”. O nome vem de uma tradição norte-americana na qual indica que espécies, como a minhoca, saem do solo nesse período em preparação à primavera no hemisfério norte.

Equinócio de Outubro: 20 de março

Este será o primeiro dia de outono para quem vive no hemisfério sul. Mas, afinal, o que isso significa? Os equinócios acontecem por causa do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita ao redor do Sol.

A direção do eixo de rotação da Terra permanece fixa no espaço enquanto circula em torno do Sol, enquanto a linha de visão da Terra para o Sol se move através das constelações do zodíaco.

Como resultado, às vezes o polo norte da Terra é inclinado em direção ao Sol (em junho), e às vezes é inclinado para longe dele (em dezembro). Isso dá origem às estações da Terra. No equinócio, o dia e a noite têm a mesma duração.

Conjunção Lua e Saturno: 28 de março

Para encerrar o mês, a Lua e o planeta Saturno vão compartilhar a mesma ascensão reta. De Fortaleza, no entanto, o par não será observável – eles atingirão seu ponto mais alto no céu durante o dia e não estarão mais altos do que 3° acima do horizonte ao amanhecer.

OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS

Os eventos astronômicos são vistos com maior facilidade em cidades no interior do Estado pela distância da poluição luminosa dos centros urbanos. Ainda assim, é possível conferir os fenômenos da Capital.

Uma boa ferramenta para auxiliar nesse processo são aplicativos de astronomia que mostram um mapa do céu e identificam os astros. O Diário do Nordeste elaborou uma lista de apps com várias funções do tipo.