Astronomia no celular? Veja 5 aplicativos que ajudam a identificar meteoros, estrelas e planetas

Da tela do celular pode ser aberta uma janela para o infinito: estrelas, planetas e constelações, dentre outros, deixam de ser apenas pontos luminosos no céu e são identificados por meio de aplicativos. Os recursos são diferentes e contribuem para não perder os fenômenos que encantam os olhos.

Por isso, o Diário do Nordeste elaborou uma lista de aplicativos para observações astronômicas com base em sugestões de especialistas e nas principais buscas sobre o assunto. Todos os apps foram testados pela reportagem.

As ferramentas funcionam de forma simples, mas possuem um bom grau de precisão e são, inclusive, usadas por cientistas no planejamento para conferir os eventos, como contextualiza Ednardo Rodrigues, professor de astronomia na Universidade Federal do Ceará (UFC).

"Também analisamos a posição deles para confirmar que é o determinado objeto e isso facilita a observação. Primeiro, confirmamos pelo aplicativo, comparando a posição dos astros com as estrelas, e confirmamos depois com o telescópio", acrescenta.

Confira a lista de aplicativos para observação astronômica:

Stellarium

O aplicativo simula a posição de estrelas, planetas, do Sol e da Lua, além de identificar as constelações de acordo com a posição geográfica do usuário. Com a plataforma, dá para “dar uma volta” no céu e descobrir mais sobre os pontos luminosos numa interface básica.

O app funciona como uma espécie de carta celeste, que mostra a configuração do céu naquele momento, e é um dos mais usados por quem se interessa por astronomia. Boa parte dos recursos é gratuita e o Stellarium está disponível para Android e iOS.

Para isso, basta clicar em algum dos pontos e o aplicativo disponibiliza um resumo com as principais informações sobre o corpo celeste. Também é possível salvar esses pontos nos favoritos e acompanhar a movimentação deles.

Legenda: O app funciona como uma espécie de carta celeste, que mostra a configuração do céu naquele momento Foto: Stellarium/Reprodução

Além disso, na barra lateral estão listadas as culturas do céu, que são as formas de observação astronômica usadas no mundo. Na barra de busca, dá para conferir o horário em que fica possível enxergar planetas, estrelas e até satélites.

É possível ter acesso a catálogos de objetos massivos, imagens de planetas em alta resolução e até controle de telescópios na versão paga do Stellarium por R$ 29,99 em pagamento único.

Star Walk 2

Outro aplicativo bem avaliado e que funciona como uma carta celeste é o Star Walk 2. Nele, inclusive, é possível usar a câmera do celular para identificar aquilo que chama atenção no céu. Basta apontar para o que está vendo e descobrir os nomes e outras informações. Ficou empolgado?

No Star Walk 2 dá para simular o céu tanto de dias passados quanto das próximas ocasiões, o que pode ajudar a se programar para acompanhar os eventos astronômicos.

Os gráficos da plataforma formam os desenhos das constelações e convidam para o passeio, como proposto no título "caminhada estelar", na tradução para o português. Ao clicar em uma estrela ou planeta, por exemplo, o app disponibiliza uma imagem em 3D.

Legenda: É possível usar a câmera do celular para identificar aquilo que chama atenção no céu Foto: Star Walk 2/Reprodução

Com isso, é possível ler informações gerais, saber a posição, a distância do sol e o tamanho do corpo celeste. Uma das funcionalidades dá detalhes sobre o céu ao vivo, com a posição e o horário de surgimento da Lua, Sol e planetas.

Para quem gosta de acompanhar os principais eventos astronômicos, existe um espaço dedicado para as notícias sobre a movimentação no céu. Na aba “visível esta noite”, há um resumo sobre o que dá para conferir ao anoitecer conforme a posição geográfica.

Os conteúdos extras variam de R$ 0,99 até R$ 10,90, mas todos os recursos podem ser adquiridos numa compra única de R$ 18,90. Também está disponível o teste gratuito. O app está disponível para Android e iOS.

Solar System Scope

Já imaginou ver de perto os famosos anéis de Saturno? No Solar System Scope os usuários podem conhecer os planetas do sistema solar em detalhes e podem ter, de fato, uma aula sobre o assunto de forma imersiva.

Isso porque a plataforma permite circular entre imagens em 3 dimensões e descobrir características das estrelas. Saturno, por exemplo, precisa de 29 anos para dar uma volta no Sol.

Legenda: Entre o arrastar de dedos, dá para ter uma dimensão muito melhor de como os elementos do sistema solar estão Foto: Solar System Scope/Reprodução

Entre o arrastar de dedos, dá para ter uma dimensão muito melhor de como os elementos do sistema solar estão organizados, a superfície e a órbita dos planetas. O detalhamento inclui, ainda, detalhes do núcleo dos planetas.

O aplicativo dispõe de um catálogo de estrelas com informações e imagens de cada uma delas, além dos cometas, e está disponível nas plataformas digitais para instalação.

Estação Espacial ISS Detector

Pode parecer ficção, mas um ponto brilhante no céu pode ser uma estação de pesquisa com astronautas dentro. Isso é realidade e para observar a passagem da plataforma existe o aplicativo Estação Espacial ISS Detector disponível de forma gratuita.

Com a ferramenta, o usuário recebe uma notificação gratuita do momento em que a Estação Espacial Internacional (ESS) passa pela cidade. Na versão paga, também é possível criar alertas para a estação chinesa, cometas, planetas e satélites.

Legenda: Com a ferramenta, o usuário recebe uma notificação gratuita do momento em que a Estação Espacial Internacional (ESS) passa pela cidade Foto: Estação Espacial ISS Detector/Reprodução

Além disso, é possível assistir ao vivo as imagens produzidas pela Estação Espacial. Mas, atenção: caso a tela esteja escura, pode ser que a plataforma tenha perdido sinal ou esteja numa posição onde está de noite na Terra.

A ESS, principal corpo celeste, é uma plataforma onde astronautas realizam pesquisas sobre o universo, biologia, fisiologia humana e demonstrações de tecnologias. A ESS está em órbita há 22 anos. Numa publicação de 2020, a Nasa registrou a visita de 240 indivíduos de 19 países à Estação.

Eclipse Guide 2022

Da perspectiva de quem está na Terra, o “encontro” do Sol e da Lua encantam os olhos e o app Eclipse Guide 2022 funciona, como se propõe, para orientar as observações dos eclipses. Apesar do nome, no calendário é possível se planejar para os eventos nos próximos anos.

Pela localização, a plataforma indica o dia, horário e se o eclipse ficará bem visível ou não de onde o usuário está. Isso evita a frustração de se preparar para um fenômeno que, na verdade, não será possível de acompanhar. O aplicativo é gratuito na versão android, mas só está disponível por R$ 4,99 em celulares iOS.

Legenda: Apesar do nome, no calendário é possível se planejar para os eventos nos próximos anos Foto: Eclipse Guide 2022/Reprodução

Também é possível prever a posição do fenômeno, conforme o horário, e o app mostra o caminho do eclipse em relação à observação no mundo. Na barra lateral direita, existe um glossário com os termos astronômicos para deixar o usuário por dentro do assunto.

Conhecimento na palma da mão

As plataformas usam a posição geográfica e outras informações de satélites para guiar os interessados nos eventos astronômicos. Com isso, dá para programar a observação de chuvas de meteoros, eclipses e outros objetos celestes famosos.

"Os aplicativos podem ser usados para saber se determinado objeto está visível. Também para fazer projeto de observações", completa Ednardo Rodrigues.

Legenda: Com funcionalidades diferentes, os aplicativos podem ser usados para acompanhar os principais fenômenos no céu Foto: Kid Júnior

Com recursos diferentes, os apps contribuem para levar a ciência para os apaixonados pelos astros ou mesmo para quem não tem conhecimento específico sobre astronomia.

Lauriston Trindade, astrônomo amador e membro da Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), frisa a relevância das ferramentas. "A gente acaba usando todos juntos na Bramon, porque eles têm funcionalidades diferentes”, destaca.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE